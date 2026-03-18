La exdiputada Nay Salvatori sorprendió al anunciar que quiere pasar del Congreso al ring, apuntándose para el próximo Ring Royale, el evento de box organizado por Poncho de Nigris.

Fascinada por la primera edición, que aseguró tuvo más audiencia que los Premios Oscar 2026, Nay Salvatori dijo que aceptaría subir al cuadrilátero si la remuneración es adecuada.

En sus redes sociales elogió la visión de Poncho de Nigris y destacó la victoria de Marcela Mistral sobre Karely Ruiz, dejando claro que el espectáculo la conquistó.

Nay Salvatori se apunta al próximo Ring Royale

A través de sus redes, Nay Salvatori publicó un video en el que habla del Ring Royale, destacando que el evento se vio más que los Premios Oscar 2026.

Durante su grabación, la política se apuntó para el próximo Ring Royale, asegurando que lo haría si le pagaban bien.

Yo creo que me noquean a la primera, pero bueno, si te pagan bien, estoy dentro. Y si quieren hacer uno conmigo, estoy dentro de una vez, sépanlo. Nay Salvatori, ex diputada

Nay Salvatori aseguró que por nada entraría a La Casa de los Famosos, aunque ser parte del Ring Royale sí le gustaría.

Pese a que todavía falta para que se haga oficial el Ring Royale 2, algunos famosos y celebridades ya mostraron su interés por estar en el ring de boxeo.

Incluidad la política Nay Salvatori que ya levanto la mano para ser considerada.

Nay Salvatori se apunta al próximo Ring Royale (Captura de video)

Nay Salvatori alaba a Poncho de Nigris por organizar el Ring Royale

Durante su video dando su opinión sobre el Ring Royale, Nay Salvatori destacó la visión de Poncho de Nigris al realizar su evento.

Nay Salvatori confesó que no le llamaba la atención y que no entendía porque era tan alto el nivel de popularidad de Ring Royale.

No obstante, comprendió lo que significaba Ring Royale y sus combate de celebridades.

“Concluí que todos deberíamos de tener un Poncho de Nigris dentro. Si algo tiene ese hombre es que tiene hambre y sed de dinero, de triunfar. O sea, qué bruto...Este hombre sea lo que sea y les guste o no. Es un genio y es un crack para monetizar, para generar morbo, porque logró traer un concepto con perfiles que iban a pegar.” ¿Qué pedo con Poncho? Digno de admirar y digno de aplaudir. Le pese a quien le pese. Así se hacen las cosas, sin miedo, sin titubear y valiéndote una chingada lo que digan de ti.” Nay Salvatori, ex diputada

Además Nay Salvatori enfatizó Poncho de Nigris se divierte haciendo sus evento y además los monetiza.

Por lo que señaló que “hay que aprender a aprovecharnos del hate que nos tiran” y hasta puso de ejemplo lo que ella vive en el mundo político donde sus colegas detestan que haga comedia.

En su clip, Nay Salvatori también destacó la victoria de Marcela Mistral contra Karely Ruiz, señalando que le encantó que la esposa de Poncho de Nigris ganara.