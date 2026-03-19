Después de la emisión del Ring Royale, evento de Poncho de Nigris, y los Oscar 2026, muchos se preguntan ¿qué evento tuvo más audiencia?

El Ring Royale superó las expectativas y en su primera edición contó con una buena recepción por parte del público, compitiendo con la edición 98 de los Premios Oscar.

¿Quién tuvo más audiencia Ring Royale o los Oscar 2026?

La transmisión del Ring Royale superó a los Oscar 2026 al convertirse en tendencia número 1 de X en México. A nivel global se posicionó en el segundo puesto.

Ahora bien, en cifras en YouTube, Ring Royale logró más de 5 millones 800 mil personas conectadas de forma simultánea al evento de box.

Por su parte, los Premios Oscar 2026 tuvieron en Estados Unidos una audiencia de 17.9 millones, un 9% menos respecto al 2025.

Premios Oscar 2026 (Agencia México )

Aunque no se han revelado las cifras de audiencia en México, los Oscar 2026 no dominaron la conversación el pasado domingo 15 de marzo en nuestro país.

De acuerdo con algunos reportes, la pelea de Marcela Mistral contra Karely Ruiz fue la más vista de la noche al atraer a 6 millones 21 mil 880 espectadores.

Con ello, se pone en evidencia que los eventos en streaming han ganado popularidad y que pueden robar la atención de otros eventos como los Oscar 2026.

Ring Royale no solo compitió con los Oscar 2026, también le ganó a La Velada del Año

Otra de los datos que dejó la primera edición del Ring Royale fue que superó en YouTube a ediciones anteriores de La Velada del Año, evento de Ibai Llanos.

Incluso, Supernova Strikers: Orígenes también se convirtió en víctima de la popularidad de Ring Royale:

La Velada del Año 1 (2021): 1.5 millones de espectadores

La Velada del Año 2 (2022): 3.3 millones de espectadores

La Velada del Año 3 (2023): 3.4 millones de espectadores

La Velada del Año 4 (2024): 3.8 millones de espectadores

Supernova Strikers: Orígenes: 3 millones de espectadores