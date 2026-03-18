Aunque para muchos los Oscar 2026 fueron una gran ceremonia, la realidad es que esta edición ha sido de las menos vistas en toda la década del 2020.

Lo cual demuestra que a pesar de la promoción y las polémicas alrededor, los Oscar 2026 en realidad no captaron la atención de la audiencia.

Premios Oscar 2026 (Agencia México )

Los Oscar 2026 son de los menos vistos en la década

De acuerdo con los ratings de los Oscar 2026, la ceremonia fue vista por 17.9 millones de espectadores en todo el mundo, un descenso del 9% con respecto a 2025.

Con esto, los Oscar 2026 se colocan como la tercera ceremonia menos vista de lo que va de la década del 2020, superando solo a las de 2021 y 2022.

Lo cual demuestra que a pesar del buen recibimiento de los años anteriores, la edición de 2026 no tuvo nada atractivo para el público en general.

La gente prefirió otros contenidos, ya sea dentro de la misma televisión tradicional o en plataformas de streaming, en lugar de ver la premiación.

De hecho, la audiencia que perdieron curiosamente fueron los adultos de 18 a 49 años, que representaron alrededor de 5.34 millones de personas, un 14% menos que en 2025.

Premios Oscar (Agencia México)

Los Oscar 2026 tuvieron un buen desempeño en redes sociales

De manera un tanto contradictoria e irónica, la baja audiencia de los Oscar 2026 no se reflejó en redes sociales, donde la ceremonia tuvo un gran desempeño.

Según Talkwalker’s Social Content Ratings, los Oscar 2026 registraron más de 181 millones de impresiones durante la ceremonia en diversas redes sociales.

Lo cual representa un aumento del 42% con respecto a 2025, lo que significa que en realidad sí hay gente interesada en la premiación, pero no en verla como tal.

Es por ello que los encargados de la ceremonia analizan la manera en la que se pueda captar nuevamente la atención de esa audiencia que interactúa a través de redes sociales.

Uno de sus movimientos será hacer la transmisión a través de YouTube, además de hacer ajustes en los discursos de aceptación, una parte bastante polémica en esta ceremonia.