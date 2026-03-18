Nay Salvatori festejó el triunfo de Marcela Mistral en Ring Royale, evento de box en el que peleó contra Karely Ruiz.

La exdiputada Nay Salvatori reaccionó al Ring Royale y destacó uno de los mejores combates de la noche, protagonizado por Marcela “La Musa” Mistral.

Así celebró Nay Salvatori triunfo de Marcela Mistral en Ring Royale

Vía Facebook, Nay Salvatori publicó un video en el que dio sus impresiones sobre el Ring Royale, evento de box de Poncho de Nigris.

Durante su clip, la política celebró la victoria de Marcela Mistral contra Karely Ruiz.

Me encantó Musa (Marcela) Mistral diciendo que nunca en la vida había ganado nada. Sentí muy feo porque sí hay gente que nunca en la vida ha ganado nada. Nay Salvatori

Nay Salvatori hizo alusión al emotivo discurso de Marcela Mistral luego de derrotar a Karely Ruiz en el Ring Royale por decisión unánime.

Fue tras anunciarse como la ganadora que una conmovida Marcela Mistral señaló: “¡Es la primera vez que gano algo en mi vida”.

Nay Salvatori hablando del Ring Royale (Captura de video)

Lo que generó emoción en Nay Salvatori, quien también destacó la visión de Poncho de Nigris para organizar el combate de celebridades.

Aunque al principio Nay Salvatori no comprendía la popularidad del Ring Royale, la exdiputada descubrió por qué tuvo tanto nivel de convocatoria el evento.

“Concluí que todos deberíamos de tener un Poncho de Nigris dentro. Si algo tiene ese hombre es que tiene hambre y sed de dinero, de triunfar. O sea, qué bruto...Este hombre sea lo que sea y les guste o no. Es un genio y es un crack para monetizar, para generar morbo, porque logró traer un concepto con perfiles que iban a pegar.” ¿Qué pedo con Poncho? Digno de admirar y digno de aplaudir. Le pese a quien le pese. Así se hacen las cosas, sin miedo, sin titubear y valiéndote una chingada lo que digan de ti." Nay Salvatori, exdiputada

De igual forma, Nay Salvatori señaló que “hay que aprender a aprovecharnos del hate que nos tiran”.

Poniendo de ejemplo lo que ella vive en el mundo político, donde sus colegas detestan que haga comedia.

Nay Salvatori se apunta al próximo Ring Royale

La exdiputada Nay Salvatori se postuló para ser una de las peleadoras del Ring Royale 2.

Como única condición, mencionó que entraría al próximo Ring Royale si le pagaban bien por su combate.

“Yo creo que me noquean a la primera, pero bueno, si te pagan bien, estoy dentro. Y si quieren hacer uno conmigo, estoy dentro de una vez, sépanlo”. Nay Salvatori, exdiputada

Eso sí, Nay Salvatori aseguró que por nada entraría a La Casa de los Famosos, aunque ser parte del Ring Royale sí le gustaría.