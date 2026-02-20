La diputada de Puebla por Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, conocida en redes como Nay Salvatori, compartió sus preocupaciones sobre los Therian, y aseguró que buscará regular el movimiento.

“Voy a legislar sobre los therians y antes de que empiecen… quiero que analicemos algo y es que ahorita todos están así ja ja ja ja ji ji ji eh… algunas asociaciones que protegen a los niños están diciendo déjenlos, es libertad de expresión… y es libertad de expresión, claro, vestirse de algo es libertad de expresión. El problema viene cuando ese disfraz eh… ya toma personalidad de ese disfraz, ahí es donde viene el problema.” Nay Salvatori

Los Therian son un subgrupo que se identifica espiritualmente como animales; Nay Salvatori señaló los riesgos y preocupaciones como el del acoso disfrazado bajo esta identidad, o incluso agresiones a terceros.

¿Qué es lo que propone Nay Salvatori sobre los Therian?

A través de su TikTok, Nay Salvatori dio a conocer sus preocupaciones con respecto a los Therian, asegurando que aunque no tenía problema con que las personas se identificaran espiritualmente con animales, este movimiento podría ser aprovechado por delincuentes, acosadores, pedófilos y demás.

Y es que de acuerdo con Salvatori, el movimiento Therian también tiene que ver con “un mundo donde hay tanto contenido, tanta saturación que los jóvenes ya ni siquiera saben quiénes son“.

No obstante, los planteamientos de la diputada de Puebla, se basan en el “lado oscuro” de los Therian, como lo llamó ella en su video subido a TikTok:

“Vamos al lado oscuro de este movimiento: hubo un caso que mordieron a una niña en el tobillo, que empezó a olerla y la mordió en el tobillo, entonces estamos hablando de acoso. Cualquier enfermo mental que quiera acosar fácilmente se disfraza de therian como ‘soy therian, soy perrito’ ja ja ja ja ja… empieza a oler niños, voy a oler niños porque soy perrito y empiezo a olerlos y empiezo a interactuar, a tener acercamientos. Cualquier enfermo que quiera acosar, que quiera dañar, se hace pasar por perro y está con un niño, le puede hacer algo a un niño o a una mujer, puede acosar a una mujer como en este caso que la empezó a morder.” Nay Salvatori

Entre las preocupaciones que expresó Nay Salvatori sobre los Therian, también está la trata de persona pues asegura que un pedófilo podría aprovechar esta situación para acercarse a menores, tanto disfrazado como Therian o a niños que lo estén y convencerlos de irse al sentirse aceptados y ser tratados como el animal con el que se identifican.

Incluso aseguró que el movimiento Therian podría desencadenar no solo acoso y abuso sexual, sino que también ser una zona gris en cuanto a la zoofilia, pues de acuerdo a la diputada de Morena, “hay gente buena hay gente muy mala y ese es mi trabajo: prevenir y pensar que hay gente mala que puede abusar de un movimiento tan inocente como disfrazarse.”