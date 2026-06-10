Autoridades de la CDMX desplegaron un operativo de seguridad en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la amenaza de protestas de la CNTE este miércoles 10 de junio.

Cientos de elementos de la SSC instalaron unas 20 dovelas de concreto en los accesos vehiculares para impedir la llegada de los docentes.

La medida obligó a pasajeros a caminar en las inmediaciones para ingresar o salir de la terminal 1 del AICM, a pocas horas de la inauguración del Mundial 2026.

Despliegan operativo de resguardo en el AICM por protesta de la CNTE

La tarde del miércoles 10 de junio, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, desplegaron un operativo para sitiar las inmediaciones y los accesos del AICM.

En el dispositivo que se ejecuta ante las amenazas de protesta de la CNTE, autoridades capitalinas concentraron las acciones de resguardo en los accesos vehiculares de la Terminal 1 del aeropuerto de la CDMX.

Debido a lo anterior, se han instalado dovelas de concreto sobre las entradas para automóviles del AICM con las que se pretende obstruir la llegada de los docentes integrantes del magisterio.

En particular, la información refiere que fueron 3 grúas de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la CDMX las que se encargaron de trasladar e instalar unas 20 dovelas.

Operativo en el AICM por protesta de la CNTE (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Ante las acciones de seguridad y resguardo que se han desplegado, pasajeros y usuarios de la Terminal 1 se han visto obligados a caminar en las inmediaciones para llegar al aeropuerto o para salir de él.

CNTE amenaza con protesta en el AICM

A escasas horas del arranque del Mundial 2026, la CNTE advirtió que podría trasladar sus protestas al AICM como parte de sus movilizaciones en la CDMX contra las reformas educativas.

Al respecto, la CNTE señaló que la amenaza de bloquear accesos al AICM busca presionar a las autoridades federales ante el inicio del Mundial 2026 a celebrarse el 11 de junio.

Los dirigentes del magisterio reiteraron sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la reversión de la Reforma Educativa 2019 y un incremento salarial al sueldo base.