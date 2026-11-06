Ante la demanda de Somos México por vincular al partido con la corrupción en el INE; la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que defenderá y sostendrá sus dichos.

“No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, los sostengo porque tengo pruebas de todo lo que dije” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene ningún problema con la demanda que se anunció porque solo ha presentado hechos.

Esto luego de que Emilio Álvarez Icaza anunciara que iniciarán un proceso legal contra la presidenta por utilizar “el púlpito presidencial para atacar una fuerza política”.

“Sostengo mis dichos”: Claudia Sheinbaum recuerda que solo compartió los hechos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no teme ante la demanda que Somos México dijo que presentará en su contra y de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

Claudia Sheinbaum resaltó que “nosotros sólo dijimos los hechos” por lo que no tiene problema en defender y sostener sus dichos y reiteró que tiene pruebas de lo que se dijo en su conferencia mañanera del 5 de noviembre.

Asimismo, reiteró que la presentación respecto a la relación entre Juan Carlos Padilla Aguilar, los hermanos Hernández Casillas y las empresas proveedoras del INE relacionadas con presuntos actos de corrupción, es información pública.

“No es que yo las tenga como persona, fueron presentadas públicamente” Claudia Sheinbaum

Somos México demandará a Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro por daño moral

Emilio Álvarez Icaza, promotor de Somos México, anunció que procederán legalmente en contra de Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro por usar la mañanera para “atacar una fuerza política”.

De acuerdo con Álvarez Icaza la próxima semana se presentará la demanda por daño moral, luego de la presentación de la secretaria Anticorrupción sobre la red de empresas que han obtenido contratos con el INE.

Asimismo, resaltó que lo que pasa en el INE “es un ejemplo de lo que Morena le ha hecho al país en materia de corrupción” y reiteró que “Taddei es Morena y Morena es Taddei”.

Además, aprovechó para defender a Juan Carlos Padilla Aguilar y aseguró que “hace treinta años no tiene contacto” con los hermanos Hernández Casillas.