Marco Baños, integrante del nuevo partido Somos, acusó a Morena de realizar presuntas campañas adelantadas rumbo a las elecciones de 2027 y de generar condiciones de inequidad al hacer públicos sus procesos para seleccionar a los coordinadores estatales de la Transformación.

“Me parece muy grave porque el efecto concreto que se tiene para el desahogo del proceso electoral es justamente la inequidad. Nosotros hemos dicho con toda claridad que este proceso electoral está caracterizado por la inequidad. Una inequidad que se materializa de muchas maneras” Marco Baños, integrante del nuevo partido Somos

🚨 🚨 ¿CUÁLES PRECAMPAÑAS?



Morena lleva tiempo en campaña permanentes y a plena luz del día: bardas, propaganda, recorridos y pautas en redes sociales.



Y mientras tanto, el @INEMexico parece no ver nada.



¿Dónde está el árbitro electoral?



No se puede exigir piso parejo… pic.twitter.com/eRcvRu68LF — Marco Baños (@MarcoBanos) September 25, 2026

Aunque todavía faltan siete nombramientos, Morena comenzó a anunciar a quienes encabezarán sus coordinaciones estatales de la Transformación, un proceso que ha generado cuestionamientos de otros partidos por considerar que podría anticipar las actividades rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con Marco Baños, estas actividades se han realizado sin una supervisión suficiente de las autoridades electorales, lo que, según su acusación, permitiría un gasto en propaganda antes de los tiempos legales establecidos para las precampañas.

Las declaraciones de Marco Baños ocurrieron durante una sesión a distancia del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya modalidad fue cuestionada tanto por Somos como por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Marco Baños acusa que aspirantes de Morena ya se reconocen como candidatos

Asimismo, Marco Baños acusó que algunos de los seleccionados como coordinadores estatales de la Transformación de Morena no se reconocen como precandidatos, sino que ya se identifican directamente como candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

El integrante de Somos reconoció que las disputas internas de Morena deben resolverse dentro del propio partido; sin embargo, cuestionó el uso de estos procedimientos, al considerar que existe un “uso abusivo” de mecanismos que, según afirmó, no están regulados por el Instituto Nacional Electoral.

Marco Baños señala gasto en propaganda de Morena antes de las precampañas

Además, Marco Baños acusó que durante estos procesos internos de Morena se han utilizado recursos para actividades como:

Recorridos por distintos puntos de los estados.

Pinta de bardas.

Colocación de espectaculares.

Contratación de publicidad en redes sociales.

El dirigente de Somos también acusó a Morena de mantenerse en una campaña permanente y recordó que, de acuerdo con los tiempos oficiales que mencionó durante la sesión, las precampañas para las elecciones de 2027 comenzarían el 4 de enero de 2027.

Por ello, Marco Baños sostuvo que Morena estaría adelantando actividades relacionadas con el proceso electoral y cuestionó que el INE no esté actuando para detener lo que calificó como actos anticipados.