Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló cómo fue en encuentro con la joven Xóchitl Cruz en Palacio Nacional, invitada para dar a conocer su calentador con material reciclado, proyecto nombrado “Baño Calientito”.

“Evidentemente la protagonista de esta historia no es ni el propio influencer…. ni la presidenta… sino Xóchitl, que es una niña, porque en realidad tiene 17 años… ya quedamos con ella que vamos a hacer un grupito… para conocer el invento, perfeccionar, registrarlo y promover que pueda ser utilizado en las viviendas para el calentamiento de agua” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México dijo en la conferencia mañanera de este 6 de noviembre que la protagonista del día fue Xóchitl Cruz luego de que fue impulsada en redes sociales por el influencer Alexis Omman, quien decidió no acudir a la reunión para no restar atención a la joven.

Claudia Sheinbaum la recibió en Palacio Nacional el 5 de noviembre para conocerla personalmente y hablar de su invento Baño Calientito que ha ido perfeccionando desde que tenía ocho años y que ha dado agua caliente a hogares que lo necesitaban.

Gabinete de Sheinbaum revisará apoyo a Xóchitl Cruz

Claudia Sheinbaum dijo que hay un grupo conformado por personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Energía (Sener) para revisar cómo se puede promover la aplicación del invento de Xóchitl Cruz en más hogares.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también apoyaría para el registro del invento; todo el personal mencionado viajaría a Chiapas para analizar el proyecto, mejorarlo e impulsarlo.

Actualmente el calentador de material reciclado de bajo costo, unos 500 pesos, ya está instalado en seis casas, una de la propia joven en San Cristóbal de las Casas.

El invento surgió de la necesidad de cubrir necesidades que se hacen con agua caliente, como el baño diario, de la preocupación por la tala de árboles, la pérdida de biodiversidad y enfermedades respiratorias por uso de leña.

Sheinbaum invita nuevamente a Palacio Nacional a Xóchilt Cruz el 10 de noviembre

Xóchitl Cruz estará presente en la reunión del 10 de noviembre que la presidenta tendrá con niños, niñas y adolescentes que han ganado concursos en ciencia y matemáticas.

La joven podría ser beneficiaria del fondo que la presidenta impulsará para invertir en innovación ya que sus resultados incluyen un impacto en la economía de las personas al hacer que el cilindro de gas de 30 kilos haya pasado de durar de tres hasta seis meses.