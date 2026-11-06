La presidenta Claudia Sheinbaum defendió los resultados de su gobierno frente a las críticas de la oposición y lanzó un mensaje contundente a la derecha: “La derecha aquí no”, al asegurar que su administración mantiene el respaldo de la ciudadanía mediante acciones y beneficios para el pueblo de México.

“nos dedicamos a garantizar que la canasta básica, los principales productos de la canasta básica no aumenten de precio, porque subimos el salario mínimo mas de 154%, porque construimos carreteras, porque construimos trenes, porque construimos hospitales, porque construimos escuelas, porque nos acercamos a la gente, porque no traemos 500 guaruras para poder hablar con una persona, porque abrimos las puertas de Palacio Nacional, porque s e entregaron Los Pinos para hacer un espacio del Pueblo de México.” Claudia Sheinbaum

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno trabaja para garantizar los precios de la canasta básica y los combustibles, además de impulsar la construcción de hospitales y escuelas.

También Claudia Sheinbaum señaló que su administración mantiene cercanía con la población y recordó que se abrieron las puertas de Palacio Nacional y se entregó Los Pinos.

Sheinbaum asegura que su gobierno no traicionará al pueblo de México

Sheinbaum sostuvo que la confianza de la gente se debe a los resultados de su gestión y aseguró que el respaldo ciudadano podría cambiar si su administración dejara de cumplir sus compromisos.

“Por eso confía la gente en nosotros, el día que traicionemos entonces sí, ya no haya programas del aienestar o ya no se le de el salario mínimo o ya no se construyan escuelas o ya no se construyan hospitales, entonces sí la gente va a decir: ‘se traicionó’, pero eso no va a pasar, y por eso, la derecha aquí no, aquí no.” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, mencionó que una eventual traición ocurriría si dejaran de existir los Programas para el Bienestar, si no continuara el aumento al salario mínimo o si se abandonara la construcción de escuelas y hospitales; sin embargo, afirmó que ese escenario no sucederá.

Finalmente, la presidenta defendió el proyecto político de la Cuarta Transformación y lo vinculó con los principales movimientos históricos de México, desde la Independencia y la Reforma hasta el actual proceso político.

“La derecha aquí no”, reiteró, al contrastar la historia del pueblo mexicano con la de las élites y defender el rumbo de su administración.