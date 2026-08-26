Gilberto Bátiz García explicó que el partido Somos México no puede mantener ese nombre porque la ley exige que toda fuerza política se caracterice como una opción particular y no como la totalidad de la nación.

“Un partido es una parte legítima de una pluralidad democrática”, señaló el magistrado presidente del TEPJF.

Bajo esta premisa, resulta jurídicamente inviable que una organización se autodefina como el país entero, pues genera confusión y apropiación indebida de la identidad nacional.

La resolución del TEPJF, aprobada por mayoría de votos, ratifica la orden previa del Instituto Nacional Electoral (INE), pero bajo una argumentación jurídica completamente renovada y propuesta por el magistrado presidente del Tribunal, Gilberto Bátiz García.

“Somos México” tiene como plazo improrrogable el 31 de agosto de 2026 para realizar modificaciones a su nombre, emblema y colores ante el INE.

Gilberto Bátiz: Cambio de nombre de Somos México, totalmente legal y necesario

Inicialmente, el consejo general del INE había ordenado el cambio argumentando que la frase “Somos México” provocaba una “apropiación simbólica de la identidad nacional” y vulneraba una supuesta “neutralidad semántica”, sugiriendo que el partido representaba a la totalidad del país.

Ante esto, el partido se inconformó, alegando que el INE imponía restricciones no previstas en la ley y basaba su decisión en conceptos ambiguos.

El magistrado Gilberto Bátiz García consideró que los agravios del partido eran parcialmente fundados debido a que el INE no había precisado adecuadamente los parámetros de su decisión.

Sin embargo, Gilberto Bátiz García determinó que el cambio de nombre es totalmente legal y necesario, no por conceptos abstractos, sino por la aplicación directa del artículo 39, párrafo primero, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

¿Cuál es la razón de fondo por la que un partido no puede llamarse “Somos México”?

De acuerdo con el análisis de Gilberto Bátiz García, la ley exige que el nombre de cualquier partido cumpla rigurosamente con dos funciones esenciales:

diferenciarlo de otras fuerzas políticas

caracterizarlo como una opción política específica con principios y programas propios.

Si bien “Somos México” cumple con la función de diferenciarse formalmente, falla por completo en la de caracterizarse.

Esto se debe a que su nombre se apropia de un referente que pertenece por igual a todos los ciudadanos del país.

“Un partido es una parte legítima de una pluralidad de carácter democrático” Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del TEPJF

Bajo esta premisa, resulta jurídicamente inviable que una organización que representa solo a una facción de la sociedad se autodefina institucionalmente como la totalidad de la nación.

Para ilustrar esto, Bátiz contrastó “Somos México” con otras agrupaciones como “Fuerza por México” o el “Partido Verde Ecologista de México”.

En estos casos, las denominaciones sí mantienen una clara separación conceptual entre la organización política y el país, ya que indican pertenencia, finalidad o compromiso de actuar por o en el país, en lugar de pretender ser la nación misma.

El riesgo de la ambigüedad en la comunicación pública

Otro de los pilares del argumento de Gilberto Bátiz García es el impacto de esta denominación en la vida pública y la comunicación política.

La expresión “Somos México” es un lema de uso cotidiano en el lenguaje de la ciudadanía, empleado frecuentemente en celebraciones deportivas (como el Mundial), campañas culturales, mensajes cívicos o actos de solidaridad.

Permitir que un partido político se apropie de esta frase de manera permanente crearía una alarmante zona de incertidumbre electoral.

Frases cotidianas como “todos somos México” o “juntos somos México” podrían interpretarse involuntariamente como propaganda política, generando asociaciones indebidas o beneficios indirectos para la organización.