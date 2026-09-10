La controversia por el cambio de nombre del partido Somos volvió a escalar luego de que su representante ante el INE, Marco Baños, calificara la medida como una decisión autoritaria que afecta la participación política de la organización rumbo a las elecciones 2027.

“No es un síntoma menor el episodio reciente en el cual esta autoridad en una decisión autoritaria obligo a Somos México a cambiar de nombre” Marco Baños. Representante de Somos ante el INE

Marco Baños, exconsejero electoral, sostuvo que la resolución del INE ignoró el respaldo ciudadano obtenido durante el proceso de formación del partido y denunció condiciones de competencia desiguales en el arranque del nuevo ciclo electoral.

Además, acusó una intervención indebida que, a su juicio, genera ventajas para otras fuerzas políticas para las elecciones 2027.

Somos insiste en acusar decisión autoritaria del INE por cambio de nombre

El 25 de agosto de 2026 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votó y aprobó la sentencia que confirmó que el partido “Somos México” debía cambiar de nombre.

En su fallo, el tribunal advirtió que el partido estaría atribuyéndose la representación de todo el país y obtendría una ventaja indebida, ante lo cual la dirigencia del instituto político acusó un acto autoritario.

Lo anterior debido a que el representante de Somos —nuevo nombre del partido político— ante el INE, Marco Baños, denunció que el cambio de nombre los pone en total desventaja rumbo a las elecciones 2027.

“La voluntad de miles de ciudadanos fue vulnerada por que apoyaron a nuestro partido precisamente con ese nombre, con ese emblema y ese color aprobados en el momento procesal debido” Marco Baños. Representante de Somos ante el INE

Ante el Consejo General del INE durante la sesión de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Marco Baños recriminó la decisión al sostener que la modificación vulneró la voluntad de miles de ciudadanos.

Sobre ello, aseveró que la resolución de la autoridad electoral dejó de lado a los civiles que en su momento manifestaron su apoyo oficial a Somos con su antiguo nombre, emblema y colores institucionales.

Marco Antonio Baños (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía)

Somos también denuncia piso disparejo en elecciones 2027

Al insistir en acusar a las autoridades electorales de actuar de forma autoritaria por ordenar a Somos cambiar de nombre, Marco Baños también denunció un “piso desparejo” en las elecciones 2027.

Sobre ello, el exconsejero electoral apuntó que la sesión extraordinaria del 10 de septiembre en la que se dio el banderazo de arranque para la contienda electoral es “paradójica”.

“Estamos en una sesión paradójica que comienza un proceso que sin embargo, ilegalmente ya empezó desde hace varios meses, los comicios que hoy inician, ya se desarrollan sobre un terreno extremadamente disparejo” Marco Baños. Representante de Somos ante el INE

En especial porque aseveró que las elecciones 2027 iniciaron mucho antes de forma ilegal, en referencia a que otros partidos y aspirantes ya han comenzado a realizar posibles actos de campaña.

En ese sentido, Marco Baños incluso advirtió que los actos anticipados han sido impulsados por el gobierno que ha establecido una “colección de inequidades pieza por pieza en todos los eslabones del proceso”.