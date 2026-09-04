Después de dos rechazos seguidos, este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente aprobó el nuevo logo del partido de oposición Somos.

Aunque Somos no podrá usar el complemento por su similitud con el partido Fuerza por México, aún mantendrá el distintivo color rosa mexicano en las letras “Somos” sobre un fondo blanco.

Logo de Somos (Especial)

INE rechaza emblema complementario de Somos por similitud con Fuerza por México

En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó por unanimidad para declarar la procedencia legal de la modificación del emblema y los colores de Somos.

Sin embargo, con 8 votos a favor y 3 en contra, los consejeros decidieron que no procede la aplicación complementaria de su emblema, pues no cumple con los parámetros establecidos en la sentencia del TEPJF.

“Lo anterior, ya que, por lo que hace a la combinación cromática de la aplicación complementaria del emblema, se advierte que el fondo del emblema será de color rosa cívico con la palabra ‘SOMOS’ en blanco”. INE

La decisión se tomó porque el emblema tenía un gran parecido con el partido Fuerza por México (FXM), el cual aún mantiene su registro local y podría causar confusión en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

“De una comparativa gráfica elemental, así como de un análisis contextual e integral de los elementos propuestos, se advierte que existe similitud y semejanza que puede generar confusión en el electorado, a nivel estatal”. INE

Logo de Fuerza por México (Especial)

Somos celebra “aprobación a medidas” del INE

Luego de la resolución del INE, el representante del Partido Somos, Marco Antonio Baños, celebró que el partido ya tenga un nombre, pero lamentó que siga sin identidad gráfica.

“Ya tenemos nombre, pero no hemos tenido identidad gráfica. Es un tema que ha pegado en el corazón de la identidad política de Somos”. Somos representante del Partido Somos, Marco Antonio Baños

La validez definitiva de las modificaciones a los estatutos de “Somos” estará sujeta a que la Asamblea Nacional del partido político las apruebe en su próxima sesión ordinaria.