En la madrugada del 6 de noviembre de 2026, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en San Lázaro, comenzaron un paro nacional por las nuevas evaluaciones que acusan ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre, se estipuló que trabajadores del PJF deberán ser sometidos a nuevas evaluaciones de desempeño con calificaciones de 0 a 100.

Trabajadores del Poder Judicial inician paro nacional con respaldo de su sindicato

Tras publicarse en el DOF el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del PJF, trabajadores de la sede en San Lázaro en la CDMX, se manifestaron en desacuerdo con la evaluación.

A primera hora del 6 de noviembre, trabajadores colocaron cadenas en la entrada para impedir el paso a empleados, acusando que está en peligro su estabilidad laboral con la nueva evaluación de desempeño que les quieren hacer.

Según testimonios de los mismos trabajadores, esta evaluación es la forma en que el gobierno está buscando despedir a más empleados, lo que les afecta en su antigüedad y estabilidad laboral, pues hay algunos que incluso están a poco tiempo de jubilarse.

El objetivo, según una empleada del PJF, es “que hagan otro acuerdo” en busca de mejorar la institución, pero “no para castigarnos o para corrernos”, asegurando aceptan la evaluación siempre y cuando no los corran.

En respaldo al paro nacional que llevó al cierre de la sede en San Lázaro, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del sindicato del PJF, confirmó el respaldo de los trabajadores agremiados.

En un comunicado, Pimentel dijo que se habló con Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF, con quien pactaron dos reuniones antes de la evaluación para “analizar, y en su caso, corregir” lo que pueda llegar a afectar los derechos de los trabajadores.

PJF en San Lázaro solo estará abierto para empleados externos

Si bien empleados del PJF cerraron la sede en San Lázaro, informaron que darán paso a los empleados externos que trabajan en las instalaciones, pero no a trabajadores del órgano.

Es decir, se dará paso a quiénes hacen uso de la guardería CENDI en el recinto, así como a profesores, personal de seguridad, de limpieza y empleados que son externos al PJF.