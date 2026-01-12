Defensoría de las Audiencias criticó la entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui en Canal Once.

El extrañamiento de Verástegui sobre su entrevista con Sabina Berman que no fue transmitida, ya tuvo una respuesta de Canal Once y Canal 14.

Entrevista de Berman a Eduardo Verástegui en Canal Once provoca crítica de la Defensoría de las Audiencias

Mediante un comunicado, la Defensoría de las Audiencias del Canal 14 y Canal Once dieron su postura sobre la entrevista de Berman a Verástegui.

La charla para el programa “Largo Aliento” sería emitida el 8 de enero pasado.

Sin embargo, luego de un análisis de contenido se determinó que no saldría al aire por no ajustarse a los principios rectores de dichos canales.

De acuerdo con las Defensorías del SPR y Canal Once, en la entrevista de Eduardo Verástegui “existen violaciones a los derechos de las audiencias”.

Además de que se promueve una “política contraria a los derechos de las mujeres”.

“Tras el análisis de contenido de la entrevista que la periodista Sabina Berman realizó a Eduardo Verástegui, ambos medios públicos de radiodifusión determinaron que dicha entrevista no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos que constitucional y legalmente rigen su actuación. Estas Defensorías coinciden en que existen violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo anterior de conformidad a los dispuesto en las fracciones VII y VIII del artículo 250 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión". Comunicado Defensoría de las Audiencias Canal Once

Comunicado Defensoría de las Audiencias (@DefensoriaSPR / X)

Asimismo, las defensorías subrayaron que aunque la libertad de expresión en los medios está garantizada , también permanece acotada al “respeto irrestricto de los derechos humanos.”

Así como en la garantía de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello, la defensoría del Canal 14 y Canal Once respondieron a Eduardo Verástegui, quien aseguró estar sorprendido porque su entrevista no se haya transmitido.

Incluso, Verástegui le preguntó en sus redes sociales a Sabina Berman qué había ocurrido con su charla para el programa “Largo Aliento”.

Entrevista Sabina Berman con Eduardo Verástegui (@DefensoriaSPR / X)

¿Qué dijo Eduardo Verástegui en su entrevista con Sabina Berman?

Para promocionar su entrevista con Eduardo Verástegui, Sabina Berman subió un clip en redes sociales.

En dicha grabación, Verástegui habló del tema del aborto.

“El aborto es un crimen. Yo quiero defender la vida de todos”. Eduardo Verástegui

Ante tal argumento, Sabina Berman expresó:

“Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides.” Sabina Berman