Sabina Berman acusa a YouTube de censurar su entrevista con Eduardo Verástegui.

La escritora mexicana, Sabina Berman, reveló que la charla con Eduardo Verástegui ha tenido problemas para difundirse en su canal de YouTube.

A través de X (Twitter), Sabina Berman acusó a YouTube de censurar su entrevista con Eduardo Verástegui, la cual lanzó el pasado 13 de enero, tras la decisión del Canal Once de no emitirla.

De acuerdo con el testimonio de Berman, hasta en 3 ocasiones la red social de videos YouTube habría bajado la plática con Verástegui.

Para Sabina Berman, el motivo detrás de la censura sería que realizaron reclamos en YouTube para que quitara el contenido que compartió.

“Por 3ra ocasión bajaron de YouTube la entrevista a @EVerastegui. Es probable que los autoritarios hayan concertado reclamar a YouTube su censura cada que LargoAliento la sube...” Sabina Berman

Ante tal situación, Eduardo Verástegui le contestó a Sabina Berman.

Expresándole que subieran por cuarta ocasión a YouTube su conversación.

Pese a todos los problemas que ha tenido la entrevista de Eduardo Verástegui con Sabina Berman en YouTube, ya se encuentra habilitada y lista para verse.

Hasta el día de hoy 15 de enero, la charla tiene 44 mil visitas y más de 2 mil comentarios con posturas encontradas entre el público.

Algunos están a favor de la decisión de la Defensoría de las Audiencias del SPR y Canal Once de no emitirla y otros celebran que la entrevista se encuentre en YouTube.

Sabina Berman asegura que diseccionó el ideario de Eduardo Verástegui en su entrevista

La entrevista de Sabina Berman y Eduardo Verástegui ha generado mucha polémica en redes.

Ante los cuestionamientos por darle espacio a Verástegui en su programa “Sin Aliento”, Sabina Berman expuso que lo que hizo “fue diseccionar el ideario” del político conservador.

La gente no es tonta. Lo que hice fue diseccionar el ideario expreso de Eduardo Verástegui y narrar con su ayuda qué implica en la realidad. La gente, repito, no es tonta. No necesitas gritos y cachetadas. Necesita información. Sabina Berman