A diferencia de otros espacios donde enfrentó censura, Eduardo Verástegui explicó en una entrevista con Poncho Gutiérrez en SDPnoticias, cuáles son los principios no negociables de Viva México.

Fue durante una entrevista que se realizó en noviembre de 2025, en la que el productor y activista político ahondó en los detalles sobre los principios que rigen el movimiento que lidera.

Eduardo Verástegui habló sin censura con SDPnoticias sobre Viva México

Eduardo Verástegui sufrió censura en Canal Once y Canal 14 debido a que la entrevista que dio a Sabina Berman no se difundió, en SDPnoticias el activista político habló con apertura de Viva México.

En dicha entrevista en el espacio SDPNoche con Poncho Gutiérrez, el productor detalló cuáles son las posturas que el movimiento que fundó, defiende y enarbola como plataforma política:

Defensa de la vida desde la concepción: La bandera principal de Viva México, pues se asegura que sin el derecho a nacer no hay ningún otro derecho

Familia “natural” y matrimonio exclusivo: El movimiento defiende la familia tradicional formada por hombre y mujer y considera que las parejas del mismo sexo se les puede conceder una unión civil, pero no el título de matrimonio

Libertades ideológicas y relgiosas fundamentales: Defiende la libertad religiosa y de expresión, al considerar que nadie debe ser obligado a renunciar a sus creencias en el ámbito público o laboral

Dios como eje político: Eduardo Verástegui plantea que Dios es el centro de la sociedad y la familia

Integridad y verdad como cruzada: Viva México está del “lado de la verdad” y contra la mentira más allá de etiquetas políticas, por lo que el fundador ha rechazado proyectos que ofendieran su fe o comunidad

Entrevista de Eduardo Verástegui con Canal Once fue cancelada

El 6 de enero de 2026, la periodista Sabina Berman adelantó que se transmitiría un par de días después en Canal Once y Canal 14, una entrevista que le realizó a Eduardo Verástegui.

Sin embargo, el contenido no fue difundido, luego de que el Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano (SPR) afirmó que la entrevista no se ajustaba a los principios de los canales.

Incluso, el organismo resaltó que tras un análisis, se detectó que se detectaron “violaciones a los derechos de las audiencias” por promover una “política contraria a los derechos de las mujeres”.