La escritora Sabina Berman desató polémica en redes sociales al comentar una foto del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el actor y activista de extrema derecha Eduardo Verástegui; “qué bonita pareja”, escribió la periodista.

Ayer martes 2 de septiembre, Marco Rubio visitó México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, según informó en un comunicado el Departamento de Estado de dicho país.

En ese contexto, Eduardo Verástegui compartió una foto en sus redes sociales en compañía de Marco Rubio, la cual recibió críticas y burlas de múltiples usuarios de X, incluida la periodista Sabina Berman, quien señaló una relación de pareja entre ambos.

Cabe señalar que Eduardo Verástegui apoyo abiertamente la campaña presidencial de Donald Trump, y también se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, un día antes de que asumiera sus funciones, por lo que este no es el primer guiño hacia el gobierno de dicho país.

Sabina Berman se burla de la foto de Marco Rubio con Eduardo Verástegui; “en California hay matrimonios gay"

Hoy miércoles 3 de septiembre, Sabina Berman se burló de la foto de Marco Rubio con Eduardo Verástegui, por lo que señaló que ambos forman parte de una relación gay.

En redes sociales, este fue el comentario de la escritora, quien invitó a a ambos a considerar el matrimonio en el estado de California, en Estados Unidos:

“Qué bonita pareja. En California hay matrimonios gay”. Sabina Berman

Por su parte, este fue el mensaje de Eduardo Verástegui en la foto que publicó en su cuenta de X:

“Bienvenido a México, estimado secretario Marco Rubio”. Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui hizo el saludo nazi y se reunió con el embajador de Estados Unidos en México

En el contexto de la foto que Eduardo Verástegui con Marco Rubio, cabe recordar que el activista ya ha manifestado su postura de extrema derecha al realizar un saludo nazi en público.

Dicho además se dio en febrero de 2025, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), llevada a cabo a las afueras de Washington, Estados Unidos.

En este sentido, antes de llevarse la mano al pecho para luego extender el brazo con la palma hacia abajo, el actor dijo:

“Es por eso que me uniré al movimiento de Elon Musk y el presidente Trump. Mi corazón está con todos ustedes”. Eduardo Verástegui

Mientras que en mayo de 2025, el activista de extrema derecha organizó una reunión privada para darle la bienvenida al embajador Ronald Johonson, quien es un exagente de la CIA y antiguo miembro de fuerzas especiales de Estados Unidos, quien expresó en el encuentro: