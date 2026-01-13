Sabina Berman lanzó un canal en YouTube con entrevista a Verástegui censurada en Canal Once.

Ante la decisión de no emitir su charla con Eduardo Verástegui, Sabina Berman decidió difundir el contenido en redes sociales.

Sabina Berman lanza entrevista a Verástegui censurada en Canal Once en su nuevo canal de YouTube

La escritora mexicana, Sabina Berman, estrenó su canal de YouTube este martes 13 de enero.

En dicho perfil, Berman publicó la entrevista censurada a Verástegui en Canal Once.

La decisión surge luego de que la Defensoría de las Audiencias del SPR y Canal Once determinara no emitir la charla en el programa Largo Aliento de Sabina Berman.

De momento, el canal de YouTube de Sabina Berman cuenta con 43 suscriptores y solo aloja la entrevista con Verástegui.

La grabación apenas supera las mil vistas, además de que tiene 56 me gusta y casi llega a los 30 comentarios.

Con duración de casi 1 hora, la charla entre Sabina Berman y Eduardo Verástegui trata entre otros temas de:

Aborto

Familia

Oposición política

De acuerdo con Sabina Berman, la conversación con Verástegui que se emitiría el 8 de enero pasado “resultó en un debate de valor público.”

Por ello, la escritora decidió anunciar en sus redes sociales que abrió su canal de YouTube “para pasar la entrevista” e invitó a sus seguidores a verla.