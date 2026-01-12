“¿Para qué me invitan?”: Verástegui estalla tras cancelación de entrevista en Canal Once.

El actor y político conservador, Eduardo Verástegui, lamentó que su charla con Sabina Berman no se haya emitido.

En su cuenta de X (Twitter), Eduardo Verástegui mostró su molestia por la cancelación de entrevista en Canal Once con Sabina Berman.

Con un "Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan?“, Verástegui arremetió contra el comunicado de las Defensoría de las Audiencias del SPR y Canal Once.

Hablan de pluralidad, de respeto, de diversidad, de distintas corrientes políticas, de ideas y opiniones que supuestamente fortalecen la democracia. Dicen que todo se vale… hasta que alguien piensa distinto. Mi pensamiento es el de la mayoría de los mexicanos. Soy católico, como la mayoría de los mexicanos. Por lo tanto, soy provida, defensora de la familia tradicional y de las libertades fundamentales. Pero esas creencias no son bienvenidas en esos canales públicos, tomados y operados por una minoría zurda y despertada. Yo sí los enfrento sin miedo. Ellos, en cambio, me censuran por miedo. Eduardo Verástegui

Verástegui también en su mensaje en redes arrobó a Sabina Berman, quien pese a sus diferencias con el político lamentó que no se haya emitido la charla.

Esto porque para Sabina Berman la entrevista en el programa “Largo Aliento” que se emitiría el 8 de enero pasado “resultó en un debate de valor público”.

Defensoría de las Audiencias responde a Verástegui por entrevista en Canal Once que fue cancelada

Con un comunicado, la Defensoría de las Audiencias del Canal 14 y Canal Once respondieron a Verástegui sobre su entrevista con Sabina Berman que no salió al aire.

Las Defensorías afirmaron que tras un análisis de contenido se determinó que no saldría al aire, por no ajustarse a los principios rectores de dichos canales.

Según las del SPR y Canal Once, en la entrevista de Eduardo Verástegui “existen violaciones a los derechos de las audiencias”.

Además de que en la charla se promueve una “política contraria a los derechos de las mujeres”.

Tras el análisis de contenido de la entrevista que la periodista Sabina Berman realizó a Eduardo Verástegui, ambos medios públicos de radiodifusión determinaron que dicha entrevista no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos que constitucional y legalmente rigen su actuación. Estas Defensorías coinciden en que existen violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo anterior de conformidad a los dispuesto en las fracciones VII y VIII del artículo 250 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Comunicado Defensoría de las Audiencias Canal Once

En su comunicado, la Defensoría de las Audiencias enfatizó que la libertad de expresión en los medios está garantizada.

Aunque permanece acotada al “respeto irrestricto de los derechos humanos” y a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política.

A través de redes sociales, Sabina Berman compartió un clip con los temas que trató con Verástegui.

En dicha grabación, Eduardo Verástegui dio su postura sobre el aborto afirmando que era “un crimen”.

Ante tal argumento, Sabina Berman mencionó que no quería que Verástegui cuidara a la sociedad.