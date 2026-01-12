Aborto, matrimonio y oposición, fueron los temas de la entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui.

Pese a que la charla de Sabina Berman con Verástegui no se emitió, en redes sociales se revelaron algunos momentos de la conversación.

Estos son los temas de la entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui

En la entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui que saldría en el programa Largo Aliento de Canal Once el pasado 8 de enero, se tocaron varios temas.

Uno de ellos fue el aborto, sobre el que Sabina Berman cuestionó a Verástegui el porque se metía con el derechos de las mujeres a decidir si quieren ser madres o no.

A ello, Eduardo Verástegui respondió:

“El aborto es un crimen. Es un asesinato de un bebé, cigoto, embrión, feto, según en la etapa de desarrollo, que no se puede defender. Yo quiero defender la vida de todos, la tuya, la de ellos, la de mi familia, la mía, la de los niños en situación de calle”. Eduardo Verástegui

Sabina Berman reviró los argumentos de Verástegui de la siguiente manera:

“Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides.” Sabina Berman

“El aborto es un crimen… Yo quiero defender la vida de todos…”: @EVerastegui



“Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides.”: @sabinaberman



SOY UN MISIONERO: EDUARDO VERÁSTEGUI#LargoAliento



Jue. 21:00… pic.twitter.com/UgYoVeae1j — Sabina Berman (@sabinaberman) January 7, 2026

El matrimonio también fue un tema entre Sabina Berman y Eduardo Verástegui.

La escritora mexicana preguntó a Verástegui por qué no se había casado a los 51 años, si la familia es uno de los pilares que tiene el lema de su movimiento Viva México.

“Porque no se ha dado, porque es una vocación también. No es a la fuerza. Te tienes que casar con la mujer con la que tu crees que puedes armar un proyecto de vida. No la he conocido, tal vez por mi trabajo, tal vez porque ando viajando de aquí para allá, y no me he dado la oportunidad de conocer a alguien porque no te vas a casar solamente cuando veas alguien que te gusta ‘vamos a casarnos’, hay que conocerse. Simplemente conocer a alguien con la que puedas conectar en valores, en química...” Eduardo Verástegui

SOY UN MISIONERO: EDUARDO VERÁSTEGUI



–Si la familia es uno de los pilares de tu lema, @EVerastegui, ¿por qué no te has casado a los 51 años?#LargoAliento



Jue. 21:00 @canalcatorcemx

Sab. 21:00 @CanalOnceTv pic.twitter.com/IsBcMB9dNV — Sabina Berman (@sabinaberman) January 7, 2026

En la entrevista de Sabina Berman y Eduardo Verástegui también se tocó el tema de la oposición política.

Desde su punto de vista, Verástegui mencionó que en México “no hay una verdadera democracia”, sino que existe una “partidocracia”.

Yo creo que en México no hay oposición hay una ‘opoficción’, todo es falso, todo es un pan y circo. No hay elecciones, hay selecciones. Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui arremete contra la Defensoría de las Audiencias por no transmitir su entrevista con Sabina Berman

Mediante su cuenta de X (Twitter), Verástegui arremetió contra el comunicado de la Defensoría de las Audiencias del SPR y Canal Once.

Eduardo Verástegui, se pronunció luego de que la Defensoría indicara que en su charla con Berman “existen violaciones a los derechos de las audiencias”.

Además de que se promueve una “política contraria a los derechos de las mujeres”.

“Hablan de pluralidad, de respeto, de diversidad, de distintas corrientes políticas, de ideas y opiniones que supuestamente fortalecen la democracia. Dicen que todo se vale… hasta que alguien piensa distinto. Mi pensamiento es el de la mayoría de los mexicanos. Soy católico, como la mayoría de los mexicanos. Por lo tanto, soy provida, defensora de la familia tradicional y de las libertades fundamentales. Pero esas creencias no son bienvenidas en esos canales públicos, tomados y operados por una minoría zurda y woke. Yo sí los enfrento sin miedo. Ellos, en cambio, me censuran por miedo". Eduardo Verástegui

En su mensaje, Verástegui arrobó a Sabina Berman, quien pese a sus diferencias con el político lamentó que no se haya emitido la charla.

Esto porque para Berman, la entrevista en el programa “Largo Aliento” terminó en “un debate de valor público”.