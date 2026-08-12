Guillermo Barradas, abogado del exgobernador de Guerrero, sostuvo que durante la audiencia se presentaron pruebas que según la defensa, demostrarían que Ángel Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente fueron entregados los videos considerados piezas clave en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Es una pena ver la fragilidad del sistema de justicia. Desahogamos pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en que supuestamente le entregaron los videos” Guillermo Barradas, abogado de Ángel Aguirre

🔴Ya fue vinculado a proceso Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero.



Su defensa argumentó que se reunió el 29 de septiembre de 2014 con el entonces titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong; sin embargo, fue desechada… y es que, la huella digital indica que el encuentro fue… pic.twitter.com/7fWJ2gePoc — Azucena Uresti (@azucenau) August 12, 2026

De acuerdo con el reporte del programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula, la defensa de Ángel Aguirre sostiene que el exgobernador se encontraba en la Ciudad de México cuando presuntamente se entregaron los videos.

¿Qué dice la defensa de Ángel Aguirre sobre su vinculación a proceso?

La defensa de Ángel Aguirre argumentó que el exgobernador estaba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, debido a una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según los argumentos presentados por sus abogados, la reunión ocurrió alrededor de las 18:00 horas y, posteriormente, Ángel Aguirre habría regresado a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas del mismo día.

La defensa sostiene que estos datos contradicen la versión sobre la presencia del exgobernador en Guerrero al momento en que presuntamente fueron entregados los videos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia también habría declarado el exsecretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez, quien señaló que la exvisitadora y la presidenta del Tribunal no participaron en reuniones de seguridad, por lo que, de acuerdo con su testimonio, no habrían tenido conocimiento de dichas reuniones.

Sin embargo, los argumentos y pruebas presentados por la defensa no evitaron la vinculación a proceso de Ángel Aguirre.

Ante esta decisión, sus abogados anunciaron que impugnarán la resolución ante una segunda instancia.

Padres de Ayotzinapa respaldan vinculación a proceso de Ángel Aguirre

Por su parte, 13 padres de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en la audiencia de Ángel Aguirre hasta las 20:00 horas del 11 de agosto de 2026.

Los familiares aseguraron que el exgobernador de Guerrero sí tiene responsabilidad en la desaparición de sus hijos y se mostraron a favor de su detención y posterior vinculación a proceso.

Aunque reconocieron que el proceso judicial ha avanzado lentamente, expresaron su confianza en que se haga justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.