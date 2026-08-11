María de la Luz Mijangos Borja, jurista mexicana con amplia experiencia en fiscalización y combate a la corrupción, es titular desde 2019 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.

Con formación en México, España y Estados Unidos, cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en la Complutense de Madrid y estancia postdoctoral en Yale como becaria Fulbright.

Ha sido investigadora en la UNAM, profesora universitaria y funcionaria en organismos de fiscalización y electorales, consolidando una trayectoria reconocida en el ámbito jurídico.

¿Quién es María de la Luz Mijangos Borja?

María de la Luz Mijangos Borja es una jurista mexicana cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en los ámbitos jurídico, académico y de fiscalización pública. A lo largo de su carrera ha participado en instituciones encargadas de revisar el uso de recursos públicos y en organismos relacionados con el ámbito electoral.

Además de su trabajo en el servicio público, ha sido investigadora y profesora universitaria, así como autora de trabajos relacionados con derecho financiero y corrupción.

En marzo de 2019 fue designada como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, cargo desde el que participa en la investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción.

¿Qué edad tiene María de la Luz Mijangos Borja?

María de la Luz Mijangos Borja tiene 65 años. Nació el 18 de octubre de 1960 en la Ciudad de México.

¿María de la Luz Mijangos Borja tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o el estado civil de María de la Luz Mijangos Borja.

¿Qué signo zodiacal es María de la Luz Mijangos Borja?

María de la Luz Mijangos Borja es Libra, debido a que nació el 18 de octubre.

Libra es un signo del elemento aire, al que se le atribuyen características como la búsqueda del equilibrio, la diplomacia, la capacidad de negociación y el sentido de justicia.

¿María de la Luz Mijangos Borja tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable que permita confirmar si María de la Luz Mijangos Borja tiene hijos.

¿Qué estudió María de la Luz Mijangos Borja?

María de la Luz Mijangos Borja cuenta con una amplia formación académica en el área jurídica, con estudios realizados en México, España y Estados Unidos.

Licenciatura en Derecho: estudió en la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo mención honorífica y el promedio más alto de su generación.

Estudios de posgrado en Derecho Constitucional: los realizó en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Doctorado: estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el grado con la distinción summa cum laude .

. Estancia postdoctoral: realizó una estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale como becaria Fulbright.

¿En qué ha trabajado María de la Luz Mijangos Borja?

María de la Luz Mijangos Borja es conocida por su trayectoria en fiscalización, investigación jurídica y combate a la corrupción, con experiencia tanto en instituciones académicas como en organismos públicos.

Entre los principales cargos y actividades que ha desempeñado se encuentran: