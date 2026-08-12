Claudia Sheinbaum, presidenta de la República ha confirmado en envío de la ayuda humanitaria de México a Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 del lunes 10 de agosto.

“El día de hoy sale ayuda para Colombia”, dijo Sheinbaum tras finalizar su conferencia mañanera de este miércoles 12 de agosto.

Luego de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pidieron algunos temas en específico por parte del gobierno de Colombia, explicó Sheinbaum.

Sale ayuda de México a Colombia tras devastador terremoto: Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum precisó que la ayuda de México a Colombia tras el devastador terremoto ya ha salido.

Luego de que a las 7:11 y 7:40 horas de este miércoles dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ya han despegado del AIFA rumbo a Pereira, Colombia.

El apoyo de México corresponde a 854 despensas que representa 19.5 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia.

Así como también, la mandataria Sheinbaum dijo que también han acudido a Colombia elementos del Ejército mexicano para apoyar a las labores que sean necesarias tras el terremoto.

Sheinbaum agrega que habrá más ayuda de México para Colombia por terremoto

Conforme a información del Ejército, Sheinbaum agregó que habrá más ayuda de México para Colombia por terremoto

Por lo que los días 12 y 13 de agosto se enviaran dos mil 500 despensas que representas 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, entre detalles Sheinbaum precisó que se envía agua y medicamentos.

Además, la presidente Sheinbaum dijo que el Gobierno de México estará atento a las cancillerías en Colombia para todo lo que se requiera y seguir apoyando tras el devastador terremoto.