Miguel Ángel Osorio Chong es un político mexicano altamente reconocido tras haber sido el secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Si quieres conocer más sobre su edad, familia, estudios y experiencia profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Miguel Ángel Osorio Chong?

Miguel Ángel Osorio Chong es un político y abogado mexicano nacido en Pachuca, Hidalgo. Militó durante años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó cargos relevantes a nivel estatal y federal.

Es recordado principalmente por haber sido secretario de Gobernación de México entre 2012 y 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, una de las posiciones más influyentes del gabinete federal. También fue gobernador de Hidalgo y legislador federal.

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Osorio Chong?

Miguel Ángel Osorio nació el 5 de agosto de 1965 en Pachuca de Soto, por lo que actualmente tiene 61 años.

¿Miguel Ángel Osorio Chong tiene esposa?

Sí, Osorio Chong está casado con Laura Vargas, una abogada mexicana.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Osorio Chong?

Al haber nacido el 8 de agosto, Miguel Ángel Osorio Chong es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, apasionado y de carácter fuerte.

¿Miguel Ángel Osorio Chong tiene hijos?

Sí, Osorio Chong tiene una hija y un hijo: Laura Osorio Vargas y Miguel Osorio Vargas.

¿Qué estudió Miguel Ángel Osorio Chong?

Miguel Ángel Osorio Chong tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además, cuenta con una maestría en Derecho Electoral, un diplomado en Gobierno Electrónico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialización en Desarrollo Regional por el Instituto Nacional de Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Osorio Chong?

Osorio Chong cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política de México, destacando cargos como: