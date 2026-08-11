Este martes 11 de agosto de 2026 se reanudó la audiencia de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el caso Ayotzinapa.

El exmandatario aseguró tener la “conciencia tranquila”, mientras los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron que permanezca en prisión.

“Tengo mi conciencia muy tranquila y en paz” Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero

Ángel Aguirre se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, por el delito de desaparición forzada.

Durante la audiencia, el exgobernador se presentó en persona y en silla de ruedas.

En este proceso judicial se determinará si existen elementos para vincularlo a proceso.

El exgobernador de Guerrero enfrenta este proceso judicial por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Mientras tanto, desde Guerrero, los padres de los normalistas exigieron que Ángel Aguirre permanezca en prisión y que las investigaciones alcancen a otras figuras políticas que, de acuerdo con sus señalamientos, podrían tener información relevante sobre lo ocurrido con los estudiantes.

Padres de Ayotzinapa piden que Ángel Aguirre siga preso

Desde Chilpancingo, Guerrero, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron en el monumento de Las Banderas para fijar su postura ante la reanudación de la audiencia de Ángel Aguirre.

Los familiares exigieron que los autores intelectuales y materiales del caso Ayotzinapa sean castigados y manifestaron su expectativa de que el exgobernador sea vinculado a proceso.

“El día de hoy exigimos que los autores intelectuales y materiales sean castigados y que no sea una simulación como ha pasado muchas veces en los casos graves de violaciones a los derechos humanos. Por eso el día de hoy estamos aquí, compañeros, padres y madres alzando la voz, la vamos a seguir levantando y no solamente Aguirre, esperemos que el día de hoy sea vinculado y que esté en la cárcel pague por el dolor y la desesperación que han sufrido los padres” Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

🚨 Padres de los 43 exigen que Ángel Aguirre permanezca en prisión

🔸La nota, aquí: https://t.co/EPqhmrMbGd pic.twitter.com/PHZr6nUhFx — Quadratín Guerrero (@Quadratin_Gro) August 11, 2026

Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sostuvo que Ángel Aguirre tenía conocimiento de la desaparición de los estudiantes debido a que era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos.

Los familiares también demandaron que el exmandatario proporcione información que contribuya al esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

Padres de Ayotzinapa piden investigar a Iñaki Blanco y Enrique Peña Nieto

Durante la misma reunión en Chilpancingo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos también exigieron que las autoridades mantengan abiertas las investigaciones contra otras figuras políticas relacionadas con el caso.

Entre los nombres mencionados se encuentran:

Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México entre 2012 y 2018.

Los padres de Ayotzinapa consideran que ambos exfuncionarios podrían aportar información relevante para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.

La reanudación de la audiencia de Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa ocurre mientras los familiares mantienen su exigencia de justicia y de que se investigue a todos los funcionarios que pudieran tener responsabilidad o información sobre la desaparición de los estudiantes.