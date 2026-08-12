El exgobernador Ángel Aguirre Rivero enfrenta su audiencia de vinculación a proceso ante un juez del Estado de México, por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La audiencia se lleva a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social 1 de Almoloya, mejor conocido como el Altiplano, desde la mañana de este martes 11 de agosto.

Hasta el momento, la defensa de Ángel Aguirre Rivero presentó al menos 31 pruebas para demostrar su inocencia, pese a las declaraciones de dos exfuncionarios.

Caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre Rivero compareció en audiencia de vinculación a proceso

Ángel Aguirre Rivero lleva más de ocho horas de audiencia en la que se determinará si será vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

De momento se ha dado a conocer que Ángel Aguirre Rivero ya compareció ante el juez de control Mario Elizondo Martínez.

En la misma audiencia, Ángel Aguirre Rivero expresó su extrañeza por su detención, ya que asegura que siempre se ha presentado a comparecer cuando se le ha requerido.

Por lo mismo, Ángel Aguirre Rivero se declaró inocente del delito de desaparición forzada y afirmó no estar relacionado con los hechos de la noche del 26 de septiembre 2014.

Se estima que su vinculación a proceso se de una vez que se desahoguen todas las pruebas de ambas partes y tras un receso, por lo que podría continuar hasta el miércoles 12 de agosto.

Ángel Aguirre se dice inocente en audiencia de vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

Ángel Aguirre Rivero presenta 31 pruebas contra acusación por eliminación de pruebas

Durante la audiencia, la defensa de Ángel Aguirre Rivero presentó alrededor de 31 elementos de pruebas contra la acusación de haber eliminado pruebas en caso Ayotzinapa.

Se ha dado a conocer que entre ellas se encuentran notas periodísticas y documentos oficiales para comprobar que no dio la orden como acusan dos exfuncionarias.

Al respecto, se argumenta que el día que habría recibido los videos, Ángel Aguirre Rivero estaba en Ciudad de México con el entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong.

Hasta el momento, se desconoce si citarán también al exsecretario de Gobernación; sin embargo, Ángel Aguirre Rivero se ha ofrecido a colaborar.