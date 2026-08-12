La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las becas para atletas mexicanos aumentarán 10% en 2027, luego de que la delegación nacional consiguió una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“La otra sorpresa es que el siguiente año van a aumentar las becas de todos a partir de enero del próximo año. No le va a faltar nada a la CONADE.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de agosto, Sheinbaum reconoció a los deportistas mexicanos que participaron en la justa regional, donde México se convirtió en tricampeón y rompió su récord de medallas.

México rompe récord en los Juegos Centroamericanos 2026

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que México conquistó 407 medallas:

167 de oro

125 de plata

115 de bronce

Con estas preseas México consiguió su mejor actuación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ante estos resultados, Sheinbaum adelantó que el incremento de las becas para deportistas de alto rendimiento entrará en vigor el próximo año, además, el esquema de estímulos económicos será modificado para que los atletas reciban reconocimiento por cada una de las medallas obtenidas, y no únicamente por la presea de mayor valor.

Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco, durante la conferencia Mañanera del Pueblo ( GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

La actuación mexicana también dejó otros datos destacados: 493 deportistas subieron al podio y las mujeres encabezaron la cosecha nacional con 198 medallas, incluidas 83 de oro.

Con la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el gobierno federal busca mantener el acompañamiento a los atletas mexicanos tras el histórico resultado centroamericano.