Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero es vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La decisión fue tomada por un juez de control, luego de que considerara que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran suficientes para presumir su responsabilidad por este delito.

Después de una audiencia de más de 15 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, acusado de mandar a destruir videos de los normalistas que serían clave en el caso.

Ángel Aguirre queda en prisión preventiva oficiosa tras vinculación a proceso

Al considerar como insuficientes la más de 30 pruebas presentadas por la defensa de Ángel Aguirre para no relacionarlo con el caso Ayotzinapa, el juez de control reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México.

Además el juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, Ángel Aguirre fue procesado por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información.

¿Por qué la FGR acusa a Ángel Aguirre de desaparecer videos del caso Ayotzinapa?

La acusación de la FGR se basa en los testimonios de Blanca “N”, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina “N”, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad que señalan que el exgobernador dio la orden de destruir los videos de los normalistas.

El contenido de estos videos eran de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Ayotzinapa donde se veía como los jóvenes estudiantes era hostigados supuestamente por policías locales y otros hombres armados sin identificar.

Quienes finalmente movilizaron a los jóvenes a otro camión que posteriormente se fue del sitio con rumbo desconocido.

Acusan que el exgobernador de Guerrero mandó a eliminar esa evidencia, porque su sobrino Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor, estaba a cargo cuando ocurrieron los hechos de la noche de Iguala.