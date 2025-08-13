El gobierno de Donald Trump alertó a ciudadanos de Estados Unidos que viajan a México, pues en 30 estados hay riesgo de terrorismo y la lista incluye a la Ciudad de México (CDMX); te damos los detalles.

Hoy martes 12 de agosto, el Departamento de Estado actualizó la alerta de viaje para 30 estados de México, incluido la CDMX, e insistió a ciudadanos de Estados Unidos evitar entidad específicas por riesgo de terrorismo.

De acuerdo con la alerta de Estados Unidos, solo dos estados estarían “a salvo” del terrorismo, sin embargó, invitó a sus ciudadanos tomar precauciones normales; a continuación te damos la lista completa.

Lista de estados de México con riesgo de terrorismo, según Estados Unidos; incluye a CDMX

Estados Unidos actualizó su lista de alerta en la que asegura que viajar a México implica un gran riesgo, sin embargo, algunos estados llegarían al punto de terrorismo, por lo que se recomienda no visitarlos.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Para más información, consulte los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos”. Departamento de Estado de Estados Unidos

A continuación te damos la lista completa de los 30 estados de México con alerta y la recomendación de Estados Unidos:

Viajar con precaución

Baja California Sur Durango Coahuila Nuevo León Tabasco Nayarit Aguascalientes San Luis Potosí Veracruz Querétaro Hidalgo Estado de México Puebla Ciudad de México Oaxaca Tabasco Quintana Roo

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Reconsiderar viaje debido a advertencia de terrorismo, crimen y secuestro

Baja California Sonora Chihuahua Jalisco Guanajuato Morelos Chiapas

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

No viajar por presencia terrorismo, cárteles, pandillas y crimen organizado

Sinaloa Zacatecas Tamaulipas Colima Guerrero Michoacán

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Estados Unidos alerta sobre riesgo de terrorismo en 30 estado de México; solo recomienda viajar a dos

Pese a que el gobierno de Estados Unidos aclaró que al viajar a cualquier parte de México siempre existe un riesgo latente, sin embargo, solo dos estados no tendrían recomendaciones y restricciones específicas.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas dos entidades de México son:

Campeche Yucatán

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el mapa interactivo de Departamento de Estado, muestra las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos para todo los países del mundo.