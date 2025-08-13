Tras los reportes de que un drón del Ejército de Estados Unidos sobrevolaba el Estado de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó y explicó la presencia de la aeronave en territorio nacional.

Un avión no tripulado o dron de Estados Unidos sobrevoló en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cuál habría entrado al espacio aéreo mexicano a petición de alguna institución del gobierno de Claudia Sheinbaum, aclaró Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de seguridad de este miércoles 13 de agosto, Omar García Harfuch dio su postura sobre este tema, así como de los 26 reos trasladados a Estados Unidos.

Dron de Estados Unidos sobrevuela el Estado de México: Omar García Harfuch da su postura al respecto

Diferentes reportes de medios de comunicación dieron a conocer que un dron o avión no tripulado procedente de Estados Unidos sobrevoló el Valle de México, en específico en Valle de Bravo, en el Estado de México, por cerca de dos horas esta mañana de 13 de agosto.

Al respecto del dron o avión no tripulado de Estados Unidos que sobrevoló en el Estado de México, Omar García Harfuch aclaró que este avión no tripulado de Estados Unidos estuvo en espacio aéreo mexicano a petición de alguna institución del Gobierno de México.

Las tareas de este avión no tripulado de Estados Unidos son de apoyo y colaboración en investigaciones del gobierno mexicano.

Omar García Harfuch dijo que el dron estuvo sobrevolando también Tejupilco y otras partes del Estado de México.

“No es un avión militar, son drones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración de investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país…en este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras partes del Estado de México" Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Dron de Estados Unidos sobrevuela el Estado de México: este era el modelo

Los primeros reportes de este dron o avión no tripulado de Estados Unidos indicaron que sobrevoló el Estado de México a una altura de 24 mil pies.

De acuerdo con estos reportes, el avión no tripulado de Estados Unidos era un modelo MQ-9B ‘Guardian’ de General Atomics y era operado por la fuerza aérea de Estados Unidos.

La aeronave partió de San Angelo, Texas, sobrevoló sobre Valle de Bravo, Estado de México, cerca de dos horas hasta que las aplicaciones aéreas como Flightradar24 le perdieron el rastro.