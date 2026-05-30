Tras los rumores de que se había entregado a Estados Unidos, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) en Sinaloa, publicó un video haciendo ejercicio en Culiacán.

Marco Antonio Almanza Avilés publicó este sábado 30 de mayo en redes que se mantiene firme con las declaraciones que hizo tras su comparecencia, de no entregarse a la justicia de Estados Unidos.

Marco Antonio Almanza publica video desde Culiacán y niega haberse entregado a Estados Unidos

Ante lo que él llama “desacreditación”, Marco Antonio Almanza Avilés tuvo que publicar un video para mostrar que se encuentra en libertad y en México, no es Estados Unidos como los rumores.

Marco Antonio Almanza niega haberse entregado a Estados Unidos tras versiones sobre su captura (Captura de pantalla)

El exjefe de la PDI de la Fiscalía de Sinaloa compartió que este sábado 30 de mayo asistió al Jardín Botánico de Culiacán a hacer ejercicio y negó las versiones sobre su entrega en Estados Unidos.

Marco Antonio Almanza resaltó que no esta de acuerdo con los señalamientos que están haciendo los medios de comunicación sobre su presunta captura e hizo un llamado a “decir la verdad”.

Con anterioridad, María Elena Armenta, esposa de Marco Antonio Almaza, había negado que el exfuncionario se haya entregado a Estados Unidos; “Fake News, todo bien en casa y familia“, escribió en redes.

Cabe mencionar que Marco Antonio Almanza es uno de los exfuncionarios señalados por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, específicamente, con el Cártel de Sinaloa.