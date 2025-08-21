Tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum al proyecto Portero que anunció la DEA, la embajada de Estados Unidos en México borró sus publicaciones.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) había anunciado en días anteriores el conocido como “proyecto Portero”, que afirmaron, se implementaría de manera conjunta entre Estados Unidos y México contra el narcotráfico.

Sin embargo, tal como refirió Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy miércoles 20 de agosto y una previa, no hay tal acuerdo con la DEA, por lo que desconoce por qué habrían afirmado ello.

Proyecto Portero: Embajada de Estados Unidos borra publicaciones tras insistir pese a rechazo de Claudia Sheinbaum

Pese al rechazo de Claudia Sheinbaum al proyecto Portero de la DEA, la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos en México habría insistido en la participación en el operativo, aunque borró el mensaje después.

Y es que la embajada de Estados Unidos en México compartió la noticia de Reforma sobre el anuncio de la DEA sobre el proyecto Portero, después de que en su conferencia mañanera del 19 de agosto, Claudia Sheinbaum rechazara el mismo.

El mensaje que señaló la embajada de Estados Unidos en México señala “problemas compartidos, soluciones compartidas”, sin embargo, terminó borrando la publicación poco después.

Desde entonces, la embajada de Estados Unidos en México no ha añadido nada más sobre el proyecto Portero, pese a que la DEA también insistió en la cooperación de ambos países.

Ya que el mismo martes 19 de agosto y pese a descartarlo en su conferencia mañanera, la DEA insistió que Estados Unidos logrará desmantelar a los jefes de plaza con el proyecto Portero, en coordinación con México.

Y el director general de la DEA, Terry Cole, declaró que iniciativas como el proyecto Portero reflejan la estrategia de operar lado a lado con sus “socios mexicanos” y desplegar toda la fuerza de Estados Unidos.

Proyecto Portero de la DEA: Embajada de Estados Unidos borra mensaje tras rechazo de Claudia Sheinbaum (Redes sociales)

Ex director de la DEA da razón a Claudia Sheinbaum; afirma que proyecto Portero no sirve

El ex director de la DEA, Mike Vigil, también expresó su postura sobre el proyecto Portero, el cual definió como una mentira de parte de la administración de Donald Trump; añadió que Claudia Sheinbaum tiene razón.

Además de que formaría parte de la estrategia de Donald Trump para culpar y amenazar a México por no colaborar en su lucha contra al narcotráfico, pese a que las autoridades mexicanas son quienes han hecho todo el trabajo.

Ya que el ex director de la DEA refirió que el proyecto Portero es una ilusión de Donald Trump para fingir que está haciendo algo contra el narcotráfico, ya que no hace nada para disminuir la demanda, ni el tráfico de armas.

Mike Vigil también señaló que conoce bien la frontera con México en donde se implementaría el proyecto Portero, durante al menos 4 años, por lo que descarta que atienda el problema como señala la DEA en su comunicado.

Al contrario, señaló que el operativo de la DEA no tendrá impacto y sólo es teatro político, ya que el proyecto Portero plantea quitar a integrantes del narcotráfico de bajo rango, que pueden ser sustituidos al instante.