El gobierno de Donald Trump emitió una alerta para los ciudadanos de Estados Unidos que desean o ya tienen planeado visitar México y entre las 32 entidades federativas solo recomendó viajar a dos estados.

Ayer martes 12 de agosto, el Departamento de Estado actualizó la alerta de viaje para 30 estados de México, incluido la CDMX, e insistió a ciudadanos de Estados Unidos evitar algunos estados por riesgo de terrorismo.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, solo hay dos estados de México en los que sus ciudadanos estarían a salvo; a continuación te decimos cuáles son y te damos la lista de los estados que recomienda no visitar.

Violencia en México (Carlos Sánchez Colunga / Cuartoscuro)

Los únicos dos estados de México a los que Estados Unidos sí recomienda viajar

Estados Unidos actualizó su lista de alerta en la que asegura que viajar a México implica un gran riesgo, sin embargo, dos estados son los únicos a los que el gobierno de Donald Trump sí recomienda visitar.

Los únicos dos estados de México a los que Estados Unidos sí recomienda viajar son:

Campeche Yucatán

Pese a esta recomendación, el gobierno de Estados Unidos aclaró que viajar a cualquier parte de México implica un riesgo, por lo que específico qué estados son seguros de visitar y cuales no.

Los estados de México a los que Estados Unidos no recomienda viajar

Estados Unidos enlistó los 32 estados de México y cada uno tiene una recomendación de viaje divididos en cuatro niveles, según el grado de violencia que se presente en cada entidad.

A continuación te damos la lista completa de estados de México con la recomendación de viaje de Estados Unidos.

Nivel 1 para viajar a 2 estados de México con precauciones normales

Campeche Yucatán

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Nivel 2 para viajar a 17 estados de México con más precaución

Baja California Sur Durango Coahuila Nuevo León Tabasco Nayarit Aguascalientes San Luis Potosí Veracruz Querétaro Hidalgo Estado de México Puebla Ciudad de México Oaxaca Tabasco Quintana Roo

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Nivel 3 para reconsiderar viajar a 7 estados de México con advertencia de terrorismo, crimen y secuestro

Baja California Sonora Chihuahua Jalisco Guanajuato Morelos Chiapas

Estados Unidos emite alerta de viaje a 30 estados de México (Captura de pantalla)

Nivel 4 para no viajar a 6 estados de México por presencia terrorismo, cárteles, pandillas y crimen organizado

Sinaloa Zacatecas Tamaulipas Colima Guerrero Michoacán