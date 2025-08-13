El gobierno de Donald Trump emitió una alerta para los ciudadanos de Estados Unidos que desean o ya tienen planeado visitar México y entre las 32 entidades federativas solo recomendó viajar a dos estados.
Ayer martes 12 de agosto, el Departamento de Estado actualizó la alerta de viaje para 30 estados de México, incluido la CDMX, e insistió a ciudadanos de Estados Unidos evitar algunos estados por riesgo de terrorismo.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, solo hay dos estados de México en los que sus ciudadanos estarían a salvo; a continuación te decimos cuáles son y te damos la lista de los estados que recomienda no visitar.
Los únicos dos estados de México a los que Estados Unidos sí recomienda viajar
Estados Unidos actualizó su lista de alerta en la que asegura que viajar a México implica un gran riesgo, sin embargo, dos estados son los únicos a los que el gobierno de Donald Trump sí recomienda visitar.
Los únicos dos estados de México a los que Estados Unidos sí recomienda viajar son:
- Campeche
- Yucatán
Pese a esta recomendación, el gobierno de Estados Unidos aclaró que viajar a cualquier parte de México implica un riesgo, por lo que específico qué estados son seguros de visitar y cuales no.
Los estados de México a los que Estados Unidos no recomienda viajar
Estados Unidos enlistó los 32 estados de México y cada uno tiene una recomendación de viaje divididos en cuatro niveles, según el grado de violencia que se presente en cada entidad.
A continuación te damos la lista completa de estados de México con la recomendación de viaje de Estados Unidos.
Nivel 1 para viajar a 2 estados de México con precauciones normales
- Campeche
- Yucatán
Nivel 2 para viajar a 17 estados de México con más precaución
- Baja California Sur
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tabasco
- Nayarit
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Tabasco
- Quintana Roo
Nivel 3 para reconsiderar viajar a 7 estados de México con advertencia de terrorismo, crimen y secuestro
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Jalisco
- Guanajuato
- Morelos
- Chiapas
Nivel 4 para no viajar a 6 estados de México por presencia terrorismo, cárteles, pandillas y crimen organizado
- Sinaloa
- Zacatecas
- Tamaulipas
- Colima
- Guerrero
- Michoacán