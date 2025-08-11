La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que Estados Unidos esté haciendo sobrevuelos con drones en México, como se afirmó en un programa de Fox News en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 11 de agosto que actualmente no hay colaboración de ese tipo pero que si se hiciera debería ser bajo acuerdos y en situaciones especiales, como se ha hecho en el pasado.

Jesse Walter, conductor de Fox News, dijo que CIA se encentar haciendo sobrevuelos de drones en México para combatir a los carteles del narcotráfico en México.

“En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración, no es ahora, sino que ha existido antes, y antes, y antes, no es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamas vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente. Que colaboramos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinados y jamas permitiríamos que el Ejercito norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca… se ha hecho en algunas ocasiones para un asunto particular” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum ha insistido, como en otros momentos pasados, que se pondrá en riesgo la soberanía ni la seguridad de México.

Además, dijo ante la pregunta del periodista de SDPtarde, Julián Mazoy, que podría haber colaboración pero siempre sin subordinación y que en caso de colaborar, deberá hacerse bajo acuerdo bilaterales.

Claudia Sheinbaum niega que drones de Estados Unidos sobrevuelen México: “una soldada en cada hijo te dio”

Claudia Sheinbaum recordó con el himno nacional mexicano que en caso de que no se actuara de manera colaborativa, México defendería su territorio, tal como lo ha dicho en otros momentos.

“Y de paso, ¿cómo dice el himno?, y si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo piensa oh patria querida que el cielo un soldado, y una soldada, en cada hijo te dio” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Aquí parte de la respuesta que la presidenta dio a mi pregunta sobre declaraciones en Medios de Comunicacion, de Estados Unidos, afirmando que Drones de la CIA sobrevuelan territorio mexicano.



"piensa ¡oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio" https://t.co/bNqdACt4WS — Julián Mazoy (@MazoyJulian) August 11, 2025

Jesse Watter, de Fox News, asegura que CIA ya vuela drones sobre México

Jesse Watter, comentarista de Fox News, aseguró que las autoridades de Estados Unidos se encuentran en territorio mexicano, contrario al discurso oficial de México.

“La CIA ya está volando drones de vigilancia sobre territorio mexicano”, dijo en el marco del decreto firmado por el presidente Donald Trump para que el Ejército de Estados Unidos atacaría a los seis cárteles del narcotráfico den México y dos latinoamericanos que ha declarado como terroristas.

Dicho decreto señala que se va a combatir a los cárteles del narcotráfico con acciones por tierra y mar.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había anunciado que no habrá invasión de Estados Unidos a México y que se defenderá la soberanía de México.

Posteriormente el presidente Donald Trump dijo ante periodistas que quieren proteger a su país de los carteles de Latinoamérica, aunque no especificó cuáles serian.

Cabe recordar que los considerados en su declaratoria como terroristas son: