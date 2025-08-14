Fue en entrevista que el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan destacó que el narcotráfico ha matado a más estadounidenses que todos los terroristas juntos, por lo que recordó la promesa de su presidente.

Esto fue señalado por Tom Homan en pregunta por los 26 líderes del narcotráfico que fueron trasladados a Estados Unidos desde México el reciente martes 12 de agosto.

Dichos 26 integrantes del crimen organizado se sumaron a la entrega de 29 narcotraficantes de febrero 2025 , entre los que figuraban personajes como Rafael Caro Quintero.

Narcotráfico ha matado más estadounidenses que todos los terroristas juntos: advierte el zar de la frontera

Fue en entrevista para Fox News que el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, señaló que el narcotráfico ha matado más estadounidenses que todos los terroristas juntos.

Asimismo Tom Homan destacó sus palabras durante la Convención Republicana, en donde afirmó que Donald Trump borrará los cárteles del narcotráfico de la faz de la tierra, además de haber adelantado su designación como terroristas.

Ya que ese es el compromiso de Donald Trump con el pueblo estadounidense, el hacer seguro a Estados Unidos de nuevo, por lo que el mandatario salvará las vidas de aquellos que consumen drogas en dicha nación.

Que acorde con Tom Homan, es exacto lo que Donald Trump está haciendo, como prometió desde su pre campaña presidencial.

En julio de 2025, Tom Homan había hecho una afirmación similar, en donde destacó que las acciones de Donald Trump terminarán con los cárteles del narcotráfico, aunado con las acciones del gobierno de México.

En ese momento, Tom Homan afirmó que los cárteles del narcotráfico ya estaban sufriendo gracias a los esfuerzos de Donald Trump y su liderazgo, los que mantienen la frontera de Estados Unidos segura.

Zar de la frontera señaló que narcotráfico ha dejado más muertos que terroristas (Captura de pantalla)

¿Narcotráfico ha matado más estadounidenses que todos los terroristas juntos? Estas son las cifras

Aunque el zar de la frontera, Tom Homan no presentó cifras que respaldaran su afirmación referente a que las cifras de “todos los terroristas juntos” han matado menos estadounidenses que el narcotráfico.

El ataque terrorista con mayor alcance en Estados Unidos fue el atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que dejó un aproximado de 3 mil estadounidenses muertos y 6 mil heridos.

Alrededor de 788 terroristas estadounidenses han provocado la muerte de 413 connacionales en diversos ataques entre 1975 y 2017, pero también mataron 3 mil 37 personas de distintos orígenes en Estados Unidos.

Para 2023, según el Instituto para la Economía y la Paz en su Índice Global de Terrorismo 2024, se señalaba que alrededor del mundo hubo 8 mil 352 muertos por ataques terroristas, que ven un aumento del 22% a nivel internacional.

Para febrero de 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, señalaron que desde octubre 2023 a septiembre 2024 se reportaron 87 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos.