Arturo Chávez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se deslindó de las negociaciones correspondientes a la licitación por la elaboración de la credencial de elector.

Durante una conferencia de prensa, Arturo Chávez aseveró formalmente que Talleres Gráficos de México no intervino en ningún tipo de acuerdo previo para el INE le otorgara la producción de este documento.

Arturo Chávez afirma que Talleres Gráficos de México no podría elaborar la credencial del INE

Arturo Chávez enfatizó que Talleres Gráficos de México estuvo al margen de las conversaciones relativas a la adjudicación de un contrato por parte del INE para elaborar por completo la credencial de elector.

Con ello remarcó que el procedimiento licitatorio se llevó a cabo sin que existan tratos directos ni negociaciones paralelas entre interesados y el INE o cualquier otra entidad involucrada en el proyecto.

Chávez reiteró que la empresa CosmoColor, la cual ganó la licitación, continúa a cargo de la elaboración de credenciales de elector en su totalidad.

Arturo Chávez López suena como relevo de Taddei si renuncia al INE (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

No obstante, reveló que mantuvo una reunión de trabajo con Guadalupe Taddei, en la cual se planteó la posibilidad de que Talleres Gráficos de México asumiera la confección de las credenciales de elector.

Pese a dicho encuentro, Chávez dijo que Taddei le explicó de manera clara que la imprenta no dispone de la capacidad técnica ni de la infraestructura suficiente para cumplir con los requerimientos de producción exigidos.

Por ello manifestó que, pese a la sugerencia de la presidenta Sheinbaum para que Talleres de México asuma la producción, ve sumamente difícil que esto pueda ocurrir.

Chávez afirmó que la imprenta carece de forma indispensable para responder a un requerimiento de esa magnitud en los procesos electorales del país.