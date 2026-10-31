América vs Toluca se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 21 horas por TUDN, ViX y canal 5.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: TUDN, ViX y canal 5

América vs Toluca es uno de los cuatro partidos programados este sábado 31 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

América vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El sábado 31 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden América vs Toluca.

América vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido América vs Toluca.

América vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido América vs Toluca podrá verse a través de la señal de TUDN, ViX y canal 5.