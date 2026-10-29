El consejero electoral Arturo Castillo señaló que las recientes acusaciones contra Guadalupe Taddei y otros funcionarios del INE podrían incurrir en varios delitos; entre ellos, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.

Arturo Castillo mencionó que el nuevo sistema penal considera estos delitos como merecedores de prisión preventiva, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) tome en cuenta estas consideraciones.

Arturo Castillo pide investigar posibles enriquecimiento ilícito y abuso de funciones en el caso Taddei

Durante un breve encuentro con los medios de comunicación, Arturo Castillo dijo que las conductas señaladas públicamente contra Guadalupe Taddei podrían encuadrar en delitos perseguidos de oficio.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)

Según su interpretación, los señalamientos en el caso Taddei son presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, que podrían ameritar prisión preventiva oficiosa conforme a lo establecido en la Constitución.

Aclaró que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para investigar y, en su caso, proceder legalmente contra los funcionarios involucrados y se dijo en la espera de que se estén realizando las investigaciones.

En su declaración, Arturo Castillo cuestionó la aplicación de la reforma constitucional que amplió los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues en el caso Taddei no se estarían ejecutando.

Señaló que esta figura busca evitar que las personas investigadas evadan la acción de la justicia y cuestionó que su aplicación esté afectado solamente a personas de escasos recursos.