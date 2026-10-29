El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, descartó este miércoles 28 de octubre de 2026 destituir a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, tras los señalamientos por nepotismo que se le han lanzado.

Mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo. Alfonso Durazo

El gobernador al salió en defensa de su colaborador al negar que la designación se haya concretado como parte de supuesto favoritismo político o acuerdo de influencias.

La polémica se generó luego de que diversos sectores cuestionaron que Luis Rogelio Piñeda Taddei se incorporara al equipo de Alfonso Durazo debido al vínculo familiar directo con la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei.

Luis Rogelio Piñeda Taddei, designado como Consejero Jurídico del gobierno de Sonora (Alfonso Durazo en X / Cortesía)

Alfonso Durazo rechaza destituir a Rogelio Piñeda Taddei; niega nepotismo

Ante los señalamientos que se han lanzado contra Luis Rogelio Piñeda Taddei por presunto nepotismo, Alfonso Durazo afirmó que el funcionario cuenta con la capacidad para desempeñar sus funciones.

Ante medios de comunicación, el gobernador subrayó que las acusaciones de nepotismo carecen de sustento legal y solo buscan politizar un asunto administrativo cuando es de carácter laboral.

Aseveró que desde que fue nombrado secretario particular de la Consejería Jurídica del estado, Luis Rogelio Piñeda Taddei ha cumplido con total cabalidad a sus responsabilidades.

Debido a ello, Alfonso Durazo insistió en que no existe ningún tipo de conflicto de interés que pueda comprometer la transparencia en el ejercicio de las funciones que le corresponden.

En ese sentido, el gobernador concluyó que los ataques mediáticos que se han lanzado forman parte de una estrategia de descalificación contra su equipo de trabajo y los órganos electorales autónomos.

Luis Rogelio Piñeda Taddei es acusado de nepotismo

Cabe destacar que la controversia en torno a Luis Rogelio Piñeda Taddei se debe a su parentesco con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de quien es su hijo.

Los señalamientos públicos han cuestionado la llegada de familiares de funcionarios de primer nivel a distintas estructuras gubernamentales tanto a nivel federal como estatal.

Debido a ello, se ha exigido realizar una revisión de los nombramientos en la estructura estatal por la posibilidad de que exista una red de favoritismo familiar que involucre a Guadalupe Taddei.