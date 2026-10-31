El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, descartó que vaya a participar en la marcha que se celebrará el próximo 1 de junio en conmemoración del primer aniversario luctuso de Carlos Manzo.

A la marcha no voy a ir por un acto de congruencia. Juan Manzo

Cuestionado sobre el tema, Juan Manzo refirió que por congruencia no se sumará a la marcha en memoria de su hermano, pues dijo que quienes la organizan han obstaculizado las investigaciones.

Cabe destacar que el hermano de Carlos Manzo y la esposa del alcalde, la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, han intercambiado acusaciones y señalamientos por el asesinato.

Juan Manzo (@ Juan Manzo )

Juan Manzo no participará en la marcha por el aniversario luctuoso de Carlos Manzo

El domingo 1 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una marcha en Uruapan, Michoacán, con motivo del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

Cuestionado sobre su posible participación en la movilización, el subsecretario de Gobernación estatal y hermano del presidente municipal, Juan Manzo, declinó asistir.

El funcionario calificó su inasistencia a la marcha como un acto de congruencia, al señalar que la convocatoria es promovida por sectores a los que acusa de obstaculizar las indagatorias, en referencia a Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz convoca marcha por la justicia y la paz el 1 de noviembre (Facebook/Grecia Quiroz )

Pese a rechazar la movilización, Juan Manzo afirmó que respeta a los ciudadanos que acudirán a la marcha, reconociendo que lo harán por afecto a la memoria de Carlos Manzo y reclamo de justicia.

Asimismo, recordó que solicitó formalmente ampliar las investigaciones y sugirió que la Fiscalía General de la República atraiga el expediente para descartar cualquier especulación o manejo político.

Juan Manzo ha intercambiado acusaciones con Grecia Quiroz

Durante las últimas semanas, Grecia Quiroz y Juan Manzo han intensificado el intercambio de acusaciones debido a las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo.

La alcaldesa acusó directamente a su excuñado por mantener una campaña de desprestigio en su contra con el fin de debilitar su gestión rumbo a las elecciones locales de 2027.

Sobre ello, ha referido que Juan Manzo ha antepuesto intereses electorales al vínculo familiar y a la protección de sus sobrinos, al aceptar ofrecimientos políticos para atacar la administración municipal.

En respuesta, Juan Manzo sostiene que Grecia Quiroz ha incurrido en omisión y encubrimiento por no transparentar la presunta implicación de colaboradores del ayuntamiento en el asesinato.

Incluso, ha declarado que desconoce el estatus civil de la alcaldesa, además de que descalifica al Movimiento del Sombrero como sucesor del legado político dejado por su hermano.