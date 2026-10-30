En la Ciudad de México (CDMX) se implementará un operativo con 11 mil policías desplegados en 120 panteones de las 16 alcaldías de la capital por el Día de Muertos.

La vigilancia activa por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se realizará de hoy 30 de octubre al 2 de noviembre.

Operativo Día de Muertos: CDMX despliega vigilancia en panteones de 16 alcaldías

Con motivo del Día de Muertos y la concurrencia en aumento en los panteones de las 16 alcaldías de la CDMX, la SSC desplegará un operativo para la prevención, vigilancia, regulación de tránsito y apoyo ciudadano.

Recordando que existen 120 panteones en 16 alcaldías de la CDMX, la SSC tendrá en servicio a 11 mil policías del 30 de octubre al 2 de noviembre junto con 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, 8 ambulancias del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM), así como una grúa al servicio de la ciudadanía.

La SSC tendrá mayores puntos de concentración en 14 de los panteones más importantes de la CDMX, en donde se cree habrá más asistencia por el Día de Muertos.

SSC informa sobre el operativo Día de Muertos en la CDMX. (@SSC_CDMX)

El operativo por Día de Muertos estará conformado por vigilancia en accesos, inmediaciones y principales vías de llegada a los panteones, así como regulación vehículos para evitar congestión vehícular.

Los principales panteones que tendrá operativo Día de Muertos en la CDMX

La SSC informó que será en estos panteones en donde mayormente habrá presencia del operativo Día de Muertos, debido a la mayor afluencia de gente: