Claudia Sheinbaum exigió una indagatoria profunda por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante los recientes escándalos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló la existencia de un entramado histórico de intermediarios y empresas “coyotes” que se han beneficiado con contratos de papelería electoral desde hace más de dos décadas.

“Hay un problema más grave, desde mi punto de vista, y es estas empresas que tienen más de 20 años, que son verdaderos coyotes y que pedimos a la Auditoría Superior que haga toda la investigación, que son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Para solucionar estas prácticas monopólicas, el gobierno federal presentará una propuesta para consolidar a Talleres Gráficos de México como la entidad encargada de suministrar el material electoral de forma transparente.

Sheinbaum solicita a ASF investigar a proveedores de papelería electoral del INE por monopolio en contratos

Tras las irregularidades cometidas durante la gestión de Guadalupe Taddei, Claudia Sheinbaum pidió a la ASF investigar a los proveedores de papelería electoral del INE y de los organismos locales.

“No puede haber sombra de corrupción en el INE y tiene que transparentarse todo, pero todo, también hacia atrás” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta denunció que un grupo reducido de empresas (que operan como un duopolio o tripolio) se ha repartido los contratos de impresión y suministro de papelería electoral del INE y de los organismos electorales locales (OPLEs) por más de 20 años.

“Ya que salió esto, tiene que investigarse y tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas que se han dedicado en muchos organismos electorales a este esquema” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum calificó a estas compañías como “coyotes”, señalando que varias de ellas ni siquiera cuentan con trabajadores o instalaciones propias, sino que actúan como intermediarias que subcontratan a terceros para realizar el trabajo, lucrando a costa del presupuesto público.

“Hay que acabar con los coyotes, con los que se enriquecen a costa del presupuesto público vinculado con los institutos electorales” Claudia Sheinbaum

Exigió que la ASF investigue estas redes de contratación e identifique responsabilidades, puntualizando que la revisión debe abarcar no solo la administración de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, sino también licitaciones de gestiones pasadas desde finales de la década de 1990.

“Tiene que haber una auditoría profunda y tiene que haber el deslinde de responsabilidades o las responsabilidades que establezca la auditoría porque no puede haber tapadera de una corrupción” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Como solución estructural, Sheinbaum planteó enviar una propuesta para convertir a Talleres Gráficos de México en una empresa del Estado con consejo de administración y observación externa.

Esto con el objetivo de que el gobierno elabore directamente las boletas y papelería, abriendo licitaciones transparentes para otros insumos como mamparas y chalecos.

Sheinbaum niega que “superpoderes” hicieron gran daño al INE

Respecto a los denominados “superpoderes” que permiten a la presidencia del INE hacer nombramientos directos, Claudia Sheinbaum consideró que la medida “no hizo tanto daño, aunque puede cambiarse”.

Aclaró que cualquier modificación debe considerar que la Constitución prohíbe cambiar leyes electorales cuando un proceso electoral se encuentra en curso.

Explicó que una iniciativa de reforma electoral más profunda podrá retomarse una vez concluidas las elecciones del 2027.

Esta propuesta buscará transparentar la contratación de insumos, disminuir el costo global de los comicios y reducir el financiamiento público a los partidos políticos.