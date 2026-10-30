Este viernes 30 de octubre se informó sobre la detención de Inés Gómez Mont, en Florida, Estados Unidos, por presuntas cuestiones en su estatus migratorio.

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

Su captura ocurre después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) cancelara la ficha roja que había contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Inés Gómez mont fue detenida en Florida el 30 de octubre de 2026 (Especial )

Estos son los delitos que enfrenta Inés Gómez Mont en México

Los delitos que enfrenta Inés Gómez Mont en México son:

Delincuencia organizada

Peculado

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

Defraudación fiscal

En septiembre 2021, un juez libró órdenes de aprehensión contra la conductora de televisión, resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Inés Gómez Mont ha sido señalada de presuntamente participar —con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga— en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación mediante una red de empresas factureras.

La FGR atribuyó a la conductora un total de 14 millones 843 mil 816 pesos procedentes de las empresas Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Además, Inés Gómez Mont cuenta con imputaciones por evasión de impuestos.