Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer cerca de cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

Tras su detención, se han desatado las especulaciones sobre su posible extradición a México y el proceso legal que enfrentaría para responder a las acusaciones en su contra.

Inés Gómez Mont es detenida en Florida; esto se sabe sobre su regreso a México

Hasta el momento de los primeros reportes, no se había confirmado oficialmente que Inés Gómez Mont vaya a ser extraditada; no existe una fecha anunciada para su traslado a México.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones contra Gómez Mont y su esposo por su presunta participación en varios delitos, entre ellos:

Delincuencia organizada

Peculado

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Inés Gómez mont fue detenida en Florida el 30 de octubre de 2026 (Especial )

Las indagatorias se relacionan con un supuesto esquema de empresas que habrían simulado operaciones para desviar recursos públicos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pese a que el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición, la FGR declaró que esta seguía en trámite.

El regreso de Inés Gómez Mont a México podría no concretarse, ya que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, Estados Unidos ha negado 269 solicitudes de extradición desde 2018.

Fuentes revelan que Inés Gómez Mont también enfrenta un proceso migratorio abierto en Estados Unidos por presuntas falsedades en su solicitud de ingreso, por lo que eso cierra más puertas para su extradición.

Al cierre de esta nota, ninguna autoridad ha informado si Inés Gómez Mont será deportada o extraditada a México; de ser así, tendrá que enfrentar la justicia mexicana por los delitos que se le acusan.