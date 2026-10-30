En el marco de su cuarta sesión ordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló 29 proyectos de sanciones que serán sometidos a consideración del Consejo General.

De acuerdo con la Comisión, los anteproyectos revisados trataron sobre:

Supuestas afiliaciones partidistas sin consentimiento

Probable entrega de información con datos falsos

Avisos extemporáneos de cambios en órganos directivos de agrupaciones políticas nacionales

Omisión de responder requerimientos de fiscalización

Comisión de Quejas del INE (INE)

24 de los 29 anteproyectos de sanciones fueron por afiliación irregular a partidos políticos

De acuerdo con el INE, de los 29 anteproyectos de sanciones presentados, 24 involucraron a 391 personas ciudadanas que negaron haber autorizado su afiliación a partidos políticos.

En todos los expedientes se propuso acreditar la afiliación indebida e imponer sanciones económicas que van desde 70 mil 337 hasta 150 mil 626 pesos, dependiendo del año en que ocurrieron los hechos.

Asimismo, la Comisión estudió 3 procedimientos relacionados con la presentación de información falsa por parte de 36 aspirantes a los cargos de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral.

Como resultado, se impuso amonestaciones públicas a 10 personas y se declaró inexistentes las infracciones en otros 26, mientras que una agrupación política fue sancionada por cambios en sus órganos directivos.

INE (INE)

INE dará vista por omisión de servidores públicos en procedimiento de fiscalización

Finalmente, la Comisión de Quejas del INE acreditó que recibió un anteproyecto sobre dos personas funcionarias que no respondieron requerimientos de información.

Esto, a pesar de que fueron requeridos durante la sustanciación de un procedimiento en materia de fiscalización.

Finalmente, se analizó un asunto en el que se acredita la omisión de dos personas del servicio público de responder a los requerimientos de información formulados por el INE durante la sustanciación de un procedimiento en materia de fiscalización, por lo que se propuso dar vista a la autoridad competente. INE

Ante este escenario, la Comisión propuso dar vista a la autoridad competente para que determine las acciones correspondientes conforme a sus atribuciones.