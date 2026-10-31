Ricardo Monreal llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los señalamientos por presuntas irregularidades en el organismo.

En entrevista con José Cárdenas, Ricardo Monreal señaló que los problemas en el INE podrían venir desde 15 o 10 años atrás, por lo que consideró que debe investigarse más allá de una sola administración.

Ricardo Monreal plantea mayor transparencia y rendición de cuentas ante irregularidades en el INE

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la rendición de cuentas es necesaria para garantizar la confianza en las instituciones.

Con José Cárdenas, el diputado Ricardo Monreal señaló que, entre las irregularidades en el INE, se encuentran contratos de insumos —como chalecos— que fueron pagados sin que se concretara su entrega.

Ricardo Monreal llama a reforzar la rendición de cuentas tras irregularidades en el INE (Captura de pantalla)

Asimismo, reveló que los proveedores se ponían de acuerdo para repartirse contratos, simulación de licitaciones y dar sobreprecios tanto en el INE como en los organismos públicos locales electorales (OPLEs).

Ante este panorama, Monreal planteó la necesidad de cerrar brechas en los procedimientos de compra, garantizar la trazabilidad de las adjudicaciones y establecer sanciones para los funcionarios y proveedores.

Ricardo Monreal llamó a reforzar la rendición de cuentas en el INE y a revisar las facultades “extraordinarias” otorgadas a la presidencia del órgano electoral para designar a titulares de distintas áreas.

De esta manera, Monreal sostuvo que las investigaciones deben traducirse en medidas concretas para mejorar la vigilancia del gasto público y garantizar que los recursos del organismo electoral se ejerzan con transparencia.