Roberto Capuano, el responsable de Olinia compartió que se abrirán las bases de la convocatoria de financiamiento para este proyecto.

“En colaboración con Nacional Financiera, la banca de desarrollo mexicano, vamos a lanzar una convocatoria pública para seleccionar a nuestros aliados estratégicos” Roberto Capuano

De acuerdo con el responsable del proyecto Olinia, las bases para el financiamiento serán publicadas a finales de septiembre de 2026, mientras que el cierre de la ronda será en diciembre del mismo año.

Asimismo, resaltó que lo que se busca principalmente de los socios no es dinero, sino “capacidad industrial y comercial”.

Las fechas importantes para la convocatoria de financiamiento de Olinia

Roberto Capuano compartió las fechas importantes de la Convocatoria de financiamiento de Olinia en el marco de su próxima constitución como una empresa.

“Olinia se va a constituir. La convocatoria define con quién y en qué condiciones. Será un proceso abierto, transparente, competitivo, con reglas públicas desde el primer día y bajo la supervisión de las instituciones del Estado” Roberto Capuano

Las fechas importantes por etapa son:

publicación de bases: finales de septiembre 2026

registro y expresión de interés: octubre 2026

ofertas formales: noviembre 2026

cierre de la ronda: diciembre 2026

Convocatoria de financiamiento de Olinia (Captura de pantalla)

De acuerdo con el responsable del proyecto de Olinia, “el siguiente paso es convertir esto en una empresa capaz de fabricar, distribuir y vender estos vehículos en todo el país”

Por ello, se abrirá una convocatoria en la que podrán participar empresas nacionales y extranjeras en igualdad de condiciones para que puedan aportar valor al plan de negocios de Olinia.

Sin embargo, aclaró que su constitución como empresa será mayoritariamente mexicana y sólida, enfocada en la producción de sus autos eléctricos para México y el mundo.

“Nuestra meta no ha cambiado, vamos a construir una empresa sólida, con mayoría de capital mexicano que produzca estos vehículos para México y más adelante para el resto del mundo” Roberto Capuano

Los modelos de Olinia comenzarán a comercializarse en 2027

Por otra parte, Roberto Capuano señaló que dos de los tres modelos de Olina que se desarrollaron iniciarán su venta en 2027.

De acuerdo con el informe, los autos eléctricos que saldrán a la venta en la segunda mitad de 2027 son:

Olinia 1: verano de 2027

Olinia Carga: Finales 2027

Asimismo, anunció el tercera vehículo llamado “Olinia Van” que será semejante a Olinia Carga, pero completamente cerrado para aquellas cargas que requieran de mayor protección.

Olinia Van (Captura de Pantalla)

Cabe señalar que la meta de producción de autos eléctricos Olinia para su primer años es de 10 mil unidades; sin embargo, se espera alcanzar las 50 mil unidades anuales.