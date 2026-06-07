El primer auto eléctrico mexicano, Olinia, no solo busca ser accesible en cuanto a costo y uso sino también en su sistema de energía ya que podrá cargarse como cualquier electrodoméstico mediante el conector max.

“Este coche se conecta en cualquier enchufe similar a un electrodoméstico… hemos adoptado el conector max, Olinia uno fue diseñado para cargarse en cualquier conexión domestico comercial convencional. El conector tiene una clavija como para un microondas o un refrigerador” Imelda Vega. Líder del sistema de gestión de calidad de Olinia

El conector max incluye una clavija como si se conectara cualquier un microondas o un refrigerador, ejemplificó Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla, líder del sistema de gestión de calidad.

La carga eléctrica permite que Olinia sea cero emisiones y sin el ruido ambiental que generan autos y motos de gasolina.

Olinia incluye un plan de infraestructura de carga en todo el país

El gobierno de México busca implementar infraestructura de carga para vehículos eléctricos que cubra todo el país a 2030.

“Estamos trabajando los detalles para poder instalar decenas de miles de puntos de carga en el país utilizando el mismo tipo de conector max de Olinia para el 2030”, dijo Roberto Capuano, líder del proyecto Olinia.

Primeros puntos de carga de Olinia estarán en 3 estados

Hay una primera etapa de instalación de infraestructura para el conector max de Olinia será en los estados de:

Puebla

CDMX

Edomex

Se trata de un proyecto de dos mil puntos de carga para el centro del país.

Ello incluye un plan de sustitución de taxis tras las primeras entregas planeadas para el verano de 2027.