Se acabó la espera. Este 20 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional se llevó a cabo la presentación de Olinia Carga, el vehículo eléctrico mexicano diseñado y pensando para pequeños negocios que requieran transportar herramientas y productos pesados.
El vehículo que forma parte del proyecto de movilidad nacional Olinia, impulsado por el Gobierno de México y encabezado por el director Roberto Capuano, tendrá un precio estimado de 150,000 pesos.
Precio cuatro veces menor en comparación a vehículos convencionales de su tipo.
Su lanzamiento está previsto para finales de 2027.
Precio y características del Olinia Carga
Además de ser un auto amable con el medio ambiente debido a que funciona con energía eléctrica, Olinia Carga busca ofrecer una opción económica para el transporte por lo que su precio es accesible para la población.
Se podrá adquirir a través de Nacional Financiera (Nafin) por un precio estimado de $150,000, institución que otorgará facilidades de compra en un plazo de dos años.
Algunas características de Olinia Carga son:
- Carrocería similar a una camioneta pick-up pequeña
- Con el objetivo de facilitar la transportación de herramientas o artículos pesados, además de un cajón, cuenta con rieles para adaptar redilas
- Llega con una plancha de 2.1 metros cuadrados
- Su cabina está diseñada para la transportación de dos personas (conductor y copiloto)
- Cuenta con capacidad útil para trasladar hasta 650 kilogramos
- Su motor es de 13 kilowatts
- Tiempo de carga de 4 a 8 horas
- Cuenta con una batería superior que le da una autonomía de 120 kilómetros
- No es un vehículo para gente que le gusta pisar el acelerador de vez en cuando Su velocidad máxima es 50 km/h
Olinia pondrá a disposición tres modelos
Este es el segundo modelo de la línea de Olinia que llegará al mercado mexicano en 2027. A él se le une:
- Olinia 1, cuya venta iniciará el verano de 2027. Está destinado para uso particular
- Olinia Van, para transporte de mercancía protegida o bajo resguardo
- Olinia Carga, pensado para pequeños negocios que requieran transportan mercancía pesada